نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل سيارة موديل 2020 بضمان 3 سنوات وقسط 936 ريال بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرغم من حالة الركود التي تشهدها العديد من دول العالم، إلا أن الخيار الأنسب في الوقت الحالي لمواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية هو الحصول على سيارة مستعملة، حيث توفر العديد من الجهات التمويلية أو معارض السيارات المنتشرة في المملكة، إمكانية الحصول على تمويل شراء سيارة مستعملة أو جديدة، وذلك وفق بعض الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في العملاء، ويمكن الاختيار بين أكثر من سيارة على حسب الموديل أو الماركة المتوفرة لدى المعرض، ومن أبرز شروط الحصول على تمويل السيارات بشكل عام، أن يكون المستفيد لديه رخصة قيادة خاصة، وتشترط بعض الجهات تحويل الراتب، وبعض الاشتراطات الأخرى التي تختلف من جهة تمويلية لأخرى.

سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات

إذا كنت من مهتمي الحصول على السيارات المستعملة والتي تكون بحالة جيدة وموديل حديث، أرخص سيارة مستعملة بسعر 7000 ريال، فإليك سيارة مستعملة لمحدودي الدخل بالتقسيط المريح، فالسيارة داخل التمويل موديل 2020 وبقسط شهري بدون مقدم، وضمان يصل حتى 3 سنوات، أو 60 ألف كيلو، وتحصل على التمويل بدون كفيل في حالة وجود سجل ائتماني جيد، وهناك تأمين شامل للسيارة عند حصولك على التمويل وطوال فترة التمويل، وبراتب شهري 3000 ريال احصل على تمويل السيارة في الحال.

مواصفات السيارة داخل العرض

السيارة كيا بيجاس موديل 2020 بقسط شهري 936 ريال على فترة سداد تمتد حتى 60 شهرا، وللونها أبيض مستعملة استعمال خفيف، وعدد المسافة المقطوعة بها داخل المملكة من 50 ألف كيلو وحتى 59 ألف كيلو، كما أن ناقل الحركة أوتوماتيك، ومتواجدة في الدمام ونوعها سيدان، ويوجد بها جميع الكماليات التي تحتاج إليها، وهي آمنة تماما لسلامة أفراد أسرتك، ويبلغ سعرها النهائي في التمويل إلى 64,325 ريال، بدون دفعة أولى، والدفع الأخيرة تصل 8,165 ريال.

كيفية طلب السيارة المستعملة

سوف تقم بالدخول إلى موقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة، وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة كيا بيجاس 2020، وتقديم صورة الهوية الوطنية، وصورة رخصة القيادة، أو صورة الإقامة للمقيمين، وخطاب تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، والعنوان داخل المملكة وإثبات السكن، ويتم تقديم كل هذا عبر البريد الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل لعروض السيارات، وإذا واجهك أي استفسار قم بالاتصال هاتفيا على الرقم 8002442211 لخدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل.