نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد 1444 في اقل من 30 دقيقة تمويل شخصي 200 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تمويل الراجحي الجديد 1444 واحد من التمويلات التي طرحها مصرف الراجحي بهدف تيسير أمور المعيشة بشكل أو بأخر، حيث يمكن من خلال هذا التمويل الحصول على مبلغ مالي كبير إلى حدٍ ما، يُمكن سد الاحتياجات المعيشية من خلاله، هذا بالإضافة إلى المساعدة في سداد المدفوعات الحكومية مثل الكهرباء وغيرها، لذلك يستفسر الكثير من العملاء عن هذا القرض الجديد من بنك الراجحي، وفيما يلي معلومات أكثر عن هذا القرض الجديد من الراجحي.

تمويل الراجحي الجديد 1444

يقدم المصرف تمويل الراجحي للحصول على قرض شخصي بقيمة تصل إلى 200 ألف ريال سعودي، مع فترة سداد هذا القرض تمتد إلى 5 أعوام، وذلك بمعدل سنوي يبلغ 3.40٪، فيما يكون القسط الشهري للدفع 1950 ريال.

مزايا تمويل الراجحي

يقدم المصرف تمويل بقيمة 150 ألف ريال سعودي.

كما حدد مدة السداد في خمس سنوات.

أما المعدل السنوي 3.40٪ بشعر شهري يُقدر بـ 2.925 ريال.

كما تستطيع طلب قرض جديد من مصرف الراجحي بقيمة 80 ألف ريال لمدة خمس سنوات.

بنفس المعدل الشهري للقروض السابقة وهو 3.40٪، و السعر الشهري 1560 ريال.

عروض الراجحي الجديدة

من أفضل العروض المقدمة بخلاف التمويل الشخصي مصرف الراجحي، حيث يمتاز بالآتي:

يمكنك الحصول على تمويل شخصي وطني لفترة تصل حتى 60 شهر بالنسبة إلى المواطنين و 36 شهر للمقيمين.

ومعدل النسبة السنوي للقرض الوطني يبدأ من 2.41%.

ومن مزاياه التمويل الشخصي أيضًا سرعة الحصول عليه.

تقديم طلب تمويل من مصرف الراجحي عبر تطبيق البنك مباشرةً.

ويمنح فترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهر.

تمويل شخصي وطني للمتقاعدين.

يمكنك الحصول على قرض حتى مبلغ 2.5 مليون ريال.

مع ميزة تأجيل سداد استحقاق لأول قسطين من القرض.

كذلك منتجات التمويل الشخصي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

رقم تمويل الراجحي

بإمكانك عزيزي العميل طلب الاستفسار عن تمويل الراجحي الجديد 1444 من خلال إحدى الأرقام التي وضعها مصرف الراجحي.

من خلال الصورة السابقة فقد خصص مصرف الراجحي أرقام تواصل لكل من العملاء الجدد، والعملاء الحالين.