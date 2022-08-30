نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة معرض نادي الصقور الإلكترونية وآلية التسجيل لشراء الأسلحة sfc.org.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث عبر كلمات بحثية مختلفة للوصول الى منصة معرض نادي الصقور المتاحة أون لاين، في الحقيقة يبحث المهتمين باقتناء الأسلحة واسلحة الصيد عن كيفية شراء السلاح والأسلحة من نادي الصقور 2022، حيث أنطلق معرض نادي الصقور والصيد إعتباراً من 25 أغسطس ويستمر حتى 5 سبتمبر في شمال الرياض بملهم، متضمناً العديد المهرجانات والفعاليات الأخرى كالرماية، ويعد شرط التسجيل على منصة هذا المعرض اول متطلبات شراء الأسلحة بكل أنواعها، وفي ضوء ذلك ننشر رابط التسجيل في منصة نادي الصقور وهو الذي سيسمح بتنفيذ شراء من قائمة للأسلحة واستعراضها بالترتيب حسب الصنف والعلامة التجارية والموديل والعيار وعناصر أخرى.

التسجيل في نادي الصقور

منصة نادي الصقور، ويكون للمشتري اختيار نوع السلاح وإتمام الدفع له، حيث أن واجهة البيع الالكترونية تضم أسلحة نادرة وأخرى بعيارات وقياسات جديدة حيث يمكن معاينتها وشراءها، شرط امتلاك رخصة سلاح من وزارة الداخلية، كما ان المنصة تفعل خدمة استخراج تصريح حمل سلاح بالتعاون مع وزارة الداخلية.

منصة نادي الصقور والصيد السعودي 2022

يستضيف معرص الصقور العديد من الفعاليات من 25 أغسطس لغاية 3 سبتمبر 2022 بمقر نادي الصقور السعودي بملهم، شمال الرياض، ويتضمن المزاد الدولي لمزارع انتاج الصقور، ومعرض الصقور والصيد السعودية الدولي، وفعاليات أخرى.

كيفية حجز وشراء تذاكر معرض نادي الصقور عبر www.sfc.org.sa

افتح منصة المعرض

أنتقل الى واجهة شراء التذاكر

يتم اختيار والضغط على نوع التذكرة مثل شراء بطاقة دخول لمنطقة الأسلحة

سيتم نقلك الى الرابط المخصص لحجز التذكر

إتباع التعليمات الموجودة على الموقع في سبيل إنهاء قيامك بشراء التذكرة دون مشاكل

يتحقق لحاملي بطاقات التميز أشياء استثنائية مثل شراء الأسلحة بدون موعد أبشر، ولكن باشتراط تعبئة نموذج الكشف الطبي.

رابط شراء الأسلحة من معرض نادي الصقور والصيد 2022

يهتم الكثيرين من هواة الصيد بالوصول الى رابط منصة نادي الصقور من هنا للاستفادة من الخدمات المقدمة عليها مثل التسجيل وحجز تذاكر المعرض ومعاينة الأسلحة وشرائها، وهي منصة حديثة تعاونت في إطلاقها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي( ساديا). وبالدخول على هذا الرابط المنشور سيتم نقلكم الى منصة شراء تذاكركم بخطوات مرنة وقصيرة. كما سيمكنكم على نفس رابط منصة الصقور والصيد بعد التسجيل استعراض الأسلحة والذخائر وطلب شرائها حيث تضم أسلحة حديثة ونادرة.

آلية التسجيل في نادي الصقور

نضغط على أيقونة تسجيل من خلال رابط نادي الصقور والصيد السعودي المرفق وهو https://sfc.org.sa

من خلال نموذج التسجيل على رابط صفحة الويب يتطلب أدخال معلومات التسجيل وهي البريد الالكتروني، الاسم الكامل، كلمة السر إعادة كلمة السر تاريخ الميلاد الجنس رقم الهاتف

الضغط فوق ايقونة تسجيل

الموافقة على الشروط والاحكام المتوفرة على صفحة الويب

تفعيل مربع انا لست رجل آلي

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

ادخل عنوان بريدك الالكتروني

ادخل كلمة السر

علم على خيار رمز التحقق من خلال رسالة نصية

استلم رمز التحقق وأعد إدخال

الضغط على خيار تسجيل الدخول

شروط شراء سلاح نادي الصقور والصيد السعودي

ان شراء سلاح ناري بشكل مباشر بدون موعد أبشر غير متاح إلا لبطاقة التميز.

وتبلع قيمة بطاقة التميز 2000 ريال وصالحة ليوم واحد.

كما يلزم الحصول على تصريح رسمي لحمل واقتناء على جميع الأسلحة بعد شراءها من منصة نادي الصقور، المشار إليها، والتي يتطلب إجراء التصريح لكل قطعة سلاح وشروطه، هي

نموذج الكشف الطبي

نموذج تحديث العنوان الوطني

تعبئة استمارة رخصة سلاح

تحديث آلية شراء سلاح من معرض نادي الصقور والصيد

هناك شروطاً لإكمال عملية شراء سلاح معينّ من نادي الصقور والصيد السعودي ملهم وهذه الشروط هي:ـ

التسجيل في منصة نادي الصقور والصيد السعودي

الفحص الطبي لآلية حمل السلاح( في نفس المعرض)

بعد اجتياز الفحص الطبي تذهب لاستلام سلاحك في منطقة التسليم الفوري.

والختام نشير ان الموضوع بعنوان رابط التسجيل في منصة نادي الصقور ومن خلال نصوصه وفقراته تضمن شرح موسع عن كيفية كيفية شراء سلاح والأسلحة من منصة المعرض المذكور الى جانب تقديم أهم الشروط لذلك، ضمن معلومات أساسية للتسجيل وحجز التذاكر وإضافة الأسلحة الى سلة المشتريات وإنهاء الدفع لها.