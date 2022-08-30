نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور صفر 1444 وموعد صرف الدفعة ال9 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور صفر 1444، ينتظر جميع المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للكثير من المستفيدين ومع اقتراب موعد الصرف تزداد معدلات الاستعلام والبحث عن الموعد المحدد له وذلك لما يمثله هذا الدعم من أهمية لدي المستحقين من المواطنين أصحاب الدخل المحدود والأسر الأشد احتياجاً ويمكن للمستفيدين التواصل من خلال الرقم الموحد 19911 وذلك من أجل الاستعلام عن الصرف وتقديم أي استفسار، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم خطوات الاستعلام وموعد صرف الدفعة القادمة.

الضمان الاجتماعي المطور صفر 1444 وموعد الصرف

هو واحد من برامج الدعم التي تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديمه لأبنائه من أجل تحسين مستوي المعيشة لهم ومن المؤكد أنه سوف يتم صرف الدعم لشهر صفر 1444 وهي الدفعة التاسعة من إجمالي الدعم المقدم المستفيدين في يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من صفر الأول من سبتمبر 2022، وقد أعلنت الوزارة عن إتاحة التسجيل للحصول على الدعم حتي نهاية أكتوبر 2022 ومن أهم الشروط اللازمة للحصول عليه هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة وأن يتعهد المتقدم بالتزامه بتوفير وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف كما يجب أن لا تزيد قيمة الدخل الشهري للأسرة عن قيمة الحد الأدنى لدعم البرنامج ويتوجب على المتقدم أن لا يكون غير متواجد بأحد دور الإيواء الحكومية وبمجرد استيفاء جميع الشروط التي وضعتها الوزارة يتم قبول طلب التسجيل في الدعم ويبدأ المتقدم في الحصول على الدعم.

خطوات الاستعلام عن الأهلية وحالة الطلب المقدم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن حالة الأهلية وذلك من خلال الدخول إلى موقع الدعم وإجراء بعض الخطوات اللازمة والتي جاءت كالتالي:

الدخول إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور بوزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول من خلال تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور.

يتم الضغط على زر الطلبات المقدمة.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الاستعلام عن حالة الطلب.

ثم بعد ذلك تظهر لك صفحة جديدة بها حالة طلبك المقدم سواء تم مؤهل أو غير مؤهل أما أنه ما زال يتم دراسته.

وعند ظهور حالة الطلب غير مؤهل يمكنك إعادة التقديم وذلك بعد الإطلاع على أسباب عدم الأهلية وتعديلها.