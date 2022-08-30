نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج رخصة قيادة 1444 في السعودية من أبشر وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخراج رخصة قيادة 1444، هو أحد الخدمات التي تبذل الحكومة السعودية، الكثير من المجهود من أجل راحة المستفيدين أثناء الاستفادة منها، وقد سهلت الحكومة السعودية إمكانية استخراج رخصة قيادة، وذلك بتحويلها إلى خدمة إلكترونية تماما، تتم من خلال منصة أبشر وخدماتها الإلكترونية، مع ربطها بمديرية الأمن العام السعودية، ولكن يجب أن يستوفي المستفيد كافة شروط إصدار رخصة قيادة أبشر، وذلك بالنسبة للمقيمين والوافدين أيضًا، حتى يتسنى لهم استخراج الرخصة بطريقة سليمة، واعلم أن الفحص الطبي، بما يشمل من فحص العين وفحص الدم والفحص العام، ويجب عليك عند استخراج رخصة القيادة في السعودية لأول مرة، أن تستعلم عن شروط استخراج رخصة قيادة للرجال، و كم مدة استخراج رخصة قيادة للرجال، وكذلك طريقة استخراج رخصة قيادة 1444 للنساء، وكيفية استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار، بالإضافة إلى مدة استخراج رخصة قيادة، وطريقة حجز موعد إصدار رخصة قيادة، ومعرفة رسوم استخراج رخصة قيادة.

إصدار رخصة قيادة أبشر

ليست رخصة القيادة فقط، ولكن تقدم منصة أبشر عددًا من الخدمات الإلكترونية، تهم المستفيدين مثل؛ طريقة إسقاط المركبات أبشر، وكذلك تجديد رخصة القيادة، والاستعلام المخالفات المرورية المركبة برقم اللوحة، وغيرها الكثير من الخدمات. في حال رغبت في إصدار رخصة قيادة من أبشر، يجب عليك أن تعلم عدة معلومات مهمة بشأن خطوات وطريقة استخراج رخصة قيادة، وما يتعلق بكل خطوة منها وذلك كما يلي:

يشترط للحصول على رخصة القيادة، أن تجتاز الاختبار النظري. وهذا الاختبار يتكون من 20 سؤال إلكتروني. يجب عليك اجتيازهم خلال نصف ساعة.

ولابد ألا ترتكب أكثر من خطأين. مع إمكانية تخطي السؤال الذي لا تعرفه.

كما يمكنك الالتحاق بالمدرسة السعودية، لتعليم القيادة حيث تمنحك 8 محاضرات نظرية. مدة كلا منها ساعة واحدة.

ويمكنك أيضًا أن تذهب للقيادة العملية في المرور السعودي، وتحديد ساعات للتدريب وفقا لاحتياجك.

وأخيرًا هذا التدريب سوف يحدد لك، مدى استعدادك لخوض الاختبار المتعلق بالرخصة أم لا.

كيف أصدر رخصة قيادة عن طريق أبشر؟

يشترط ألا يقل عمر المستفيد عن 18 سنة.

ولابد أن ينتهي المتقدم من إجراءات الفحص الطبي المطلوبة على أن تكون سارية.

ويجب أن يحضر المتقدم صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

كما يجب أن يقدم المستفيد 6 صور شخصية مقاس 4×6.

ويشترط دفع رسوم الخدمة.

ولابد أن يتقدم المستفيد بتقديم ملف لحفظ كافة المستندات.

طريقة إصدار رخصة القيادة من أبشر

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر أولا. وبعدها قم بالذهاب إلى خدمة حجز موعد. يلي ذلك اختيار المرور. بعدها احجز موعد متوفر ومناسب لك. وأخيرًا اطبع ورقة الموعد. وجهز أوراقك المطلوبة واذهب للمرور في الموعد المحدد.

كيف أطلع رخصة قيادة في السعودية للنساء؟

إذا ما أردت أن تقوم بعمل رخصة قيادة للنساء، يجب عليك أولا توفير عدة أوراق مهمة، قبل البدء في الحصول على الخدمة. وهي كالتالي:

بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمة.

وهوية مقيم إذا ما كانت مقيمة مع صورة منها.

وشهادة الفحص الطبي الخاص بها، مع خطاب من جهة العمل.

بالإضافة إلى شهادة خبرة في قيادة السيارة من إحدى مدارس التدريب المعتمدة.

إحضار 6 صور شخصية مقاس 4×6.

حجز موعد رخصة قيادة للنساء

يمكن حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة للنساء، عن طريق منصة أبشر الرسمية. وذلك بالكيفية التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر أولا. وبعدها اختيار نموذج إصدار الرخصة المتاح عبر الموقع. وعقب ذلك يتم النقر على خانة مستخدم جديد. وبعد ذلك الدخول إلى الخدمات الإلكترونية. وأخيرًا اختيار حجز موعد. وبعدها ملء البيانات المطلوبة. وعقب ذلك يتم دفع الرسوم المقررة. وأخيرًا يتم النقر على حجز الموعد.

كم سعر إصدار رخصة قيادة للنساء؟

إذا ما أردت الاستعلام عن رسوم تعليم القيادة للنساء، يمكنك مراجعة الدول التالي:

الخدمة الرسوم الالتحاق بدورة خصوصية منتظمة لتعليم القيادة 450 ريال الالتحاق بدورة خصوصية منتسبة لتعليم القيادة 100 ريال رسوم تأمين على رخصة السيارة 350 ريال رسوم اختبار سنوي 100 ريال

رسوم استخراج رخصة قيادة

الخدمة الرسوم رخصة قيادة خاصة 40 ريال رخصة قيادة عامة رخصة قيادة مركبات أشغال عامة 100 ريال رخصة قيادة دراجة آلية 20 ريال

خطوات إصدار رخصة قيادة للرجال

يجب أولا أن يتم الالتحاق بإحدى مدارس تعليم القيادة في المملكة العربية السعودية.

ولابد من تعبئة استمارة التسجيل في مدرس تدريب القيادة.

ويشترط الحضور في حصص التدريب بانتظام.

وعقب اجتياز التدريبات يجب التوجه إلى المرور.

وبعدها يتم طلب رخصة القيادة.

مع تقديم المستندات المطلوبة.

واجتياز كافة الاختبارات التي يتم وضعها.

ويتم الحصول على الرخصة في غضون 3 أيام.

شروط تجديد رخصة القيادة بعد انتهائها