نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين والمقيمين 20,000 ريال بدون موافقة الكفيل بالتقسيط بدون رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يمكنهم الحصول على تمويل شخصي فوري يصل إلى 20,000 ريال بموافقة فورية لجميع العملاء من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث يمتاز التمويل الشخصي عن طريق الشركة بإجراءات سهلة وميسرة حيث تعطي شركة اليسر المواطن السعودي مبلغ التمويل بالكامل بدون موافقة الكفيل أما المقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة يحصل على مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي بدون كفيل لذلك يجب الإلتزام بجميع الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون دفع رسوم إدارية بفترات سداد طويلة الأجل حتى ثلاث سنوات عن طريق شركة اليسر للتمويل في السعودية.

الشروط المطلوبة عند التقديم على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

يحتاج التمويل الشخصي الأصغر من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل شهري ثابت يساوي على الأقل 5000 ريال من كافة العملاء سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي أو القطاع الخاص بالمملكة كذلك يجب توفير فترة عمل مناسبة للحصول على التمويل من الشركة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة:

يشترط التمويل الشخصي الأصغر أن يكون المتقدم يحصل على راتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال ليحصل على موافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل.

لابد من توفير مدة خدمة على رأس العمل تبدأ من ثلاث أشهر فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر.

إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني عند طلب التمويل الشخصي يبدأ من 22 سنه فأكثر حتى 60 سنه.

كذلك العسكري مسموح له التقديم حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري داخل أراضي السعودية.

خصائص التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل

توجد العديد من المزايا التمويلية المتاحة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ومن ضمنها توفير التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط الشهري حتى ستة وثلاثون شهر وغيرها من المميزات التي سوف نوضح للجميع بالتفصيل اليوم فيما يلي:

التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي.

أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة.

أمتاز التمويل الشخصي بالسيولة النقدية حتى مبلغ 20,000 ريال سعودي داخل أراضي المملكة.

تمويل شخصي بالتقسيط الشهري المرن لمدة زمنية لا تزيد عن ستة وثلاثون شهر من خلال شركة اليسر للتمويل في السعودية.

شركة اليسر للتمويل توفر التمويل الشخصي الأصغر بدون رسوم إدارية لكافة العملاء السعوديين أو غير السعوديين داخل أراضي المملكة.

كذلك التمويل الشخصي التابع إلى شركة اليسر مطابق مع معايير الدين الإسلامي في السعودية.

المستندات والأوراق اللازمة للموافقة على قرض شركة اليسر