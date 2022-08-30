نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حافز 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حافز 1444. من الأمور التي يبحث عنها كثير من المواطنين وهو عبارة عن برنامج وطني لتقديم الدعم للباحثين عن عمل في السعودية. بهدف الحصول على فرص عمل للراغبين في التوظيف من الرجال والنساء من الشباب السعودي. وقد تم تأسيس البرنامج عام 2011 لمساندة كل الباحثين عن عمل.

برنامج حافز 1444

يقدم برنامج حافر فرص للباحثين عن عمل من أجل مساعدة الباحثين في إيجاد وظائف مناسبة لهم. ويقدم البرنامج تدريبات للمتقدمين للحصول على وظيفة لزيادة مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. ويتكون البرنامج من دورتين الأولى للعاطلين ويحصلون على راتب قيمته 2000 ريال، ويتلقون تدريب تحسين مهارات، والدورة الثانية للباحثين عن عمل ويحصلون فيها على راتب 1500 ريال سعودي لمدة 4 شهور ثم يحصلون على 1250.

شروط التسجيل في حافز 1444

هنالك العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لبرنامج حافز على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر عن20 عامًا ولا يزيد عن 20 عامًا.

أن يكون المتقدم قادرًا على العمل وألا يكون موظف بالقطاع العام أو الخاص في المملكة.

ألا يكون المتقدم طالبًا في مراحل التعليم.

ألا يكون لديه مشروعًا خاصًا.

لا يمتلك دخل ثابت يعادل 2000 ريال.

يكون مقيم بالمملكة إقامة دائمة.

طريقة التسجيل في حافز 1444

الدخول إلى البوابة الرسمية الوطنية للعمل طاقات.

النقر على تسجيل ثم ملء البيانات التي يطلبها الموقع.

الدخول كباحث عن عمل وكتابة رقم الهوية والرقم السري.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم ورقم الهاتف وكلمة السر والتأكد من البريد الإلكتروني.

طريقة التسجيل في حافز للنساء

البدء في إنشاء حساب على الموقع الخاص بالبوابة الوطنية طاقات.

ثم اختيار التسجيل للأفراد واختيار الجنسية السعودية، ثم إدخال البيانات الشخصية مثل الهوية الوطنية والاسم وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور وإنشاء الرقم السري.

ثم النقر على الموافقة على الأحكام والشروط.

ثم الانتظار حتى تتلقى رسالة للتحقيق من رقم الجوال الخاص بك، وتفعيل الحساب.

ثم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور عبر طاقات.

بذلك نكون قد قدمنا كل المعلومات المتعلقة بطريقة التسجيل في حافز 1444 لتدعيم الباحثين عن عمل في المملكة.