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عمر شويل - جدة موعد تسجيل اختبارات الرخصة المهنية للرجال و النساء . . يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن المواعيد الخاصة بالتسجيل داخل اختبارات الرخصة المهنية الخاصة بالرجال والنساء والراغبين في الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية فقد كشفت هيئة التقويم الخاصة بالتعليم في المملكة عن بدء مرحلة التسجيل في الاختبار الخاصة بالتربوي وكذلك التخصصي للنساء وكذلك قامت بحديد المواعيد الخاصة ببدء الاختبارات التربوية لكافة المتقدمين للحصول على هذه الرخصة المهنية .

تسجيل اختبارات الرخصة المهنية

ووفقًا لهيئة تقويم التعليم وكذلك التدريب فإن الموعد الخاص بالاختبار العام وكذلك اختبار التربوي والتخصصي للنساء سيكون يوم 5 سبتمبر لهذا العام فيمكن الحصول على الرخصة فور اجتياز الاختبارات وكذلك الاختبارات مقسمة لجزئين أو قسمين.

الجزء الأول سيكون مخصصًأ للاختبار التربوي العام و هو خاص لجميع المعلمين

أما بالنسبة للجزء الثاني فهو الاختبار التخصصي والخاص بمفاهيم التخصص و بنيته

موعد الاختبار العام و التربوي والتخصصي

وقد كشفت الهيئة العامة لتقويم التعليم وكذلك التدريب أن الرخصة المهنية للوظائف التعليمية متاحة.

لمن تقدموا للاختبارات وكذلك قاموا باجتيازها بكل إجابة سواء الاختبار التخصصي أو التربوي .

فقد مر عام أو أكثر على الإعلان الخاص بنتيجة الاختبارات وكذلك التخصصات التي بها الاختبار.

تزيد عن 38 تخصص تقريبًا واستكملت أن مواعيد الاختبار العام وكذلك التربوي.

وبجانبه التخصص في التواريخ والمواعيد التالية .

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الرخصة المهنية للوظائف التعليمية متاحة للمتقدمين.

ممن اجتازوا الاختبار التخصصي و الاختبار التربوي، وقد مر ما يزيد عن عام على إعلان نتيجة اختبارهم الاحدث.

وكذا فأن التخصصات المعتمدة الآن بالهيئة هى 38 تخصص، و كشفت هيئة تقويم التعليم و التدريب مواعيد الاختبار العام و التربوي والتخصصي، وهي كالتالي:

بالنسبة للاختبار التربوي العام يجري في تاريه 17/4/1444 هـ الذي يوافق 11 نوفمبر 2022 م، إلى 20/4/1444 هـ الموافق 14 نوفمبر 2022.

أما فيما يخص الاختبار التخصصي 28/6/1444 الموافق 21 يناير 2023 إلى 3/7/1444 الموافق 25 يناير 2023.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لتقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية.

هي هيئة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم وتحت إشراف حكومة خادم الحرمين الشريفين ولها شخصية اعتبارية.

كبقية الوزارات ومستقلة إداريًأ وكذلك ماليًا وهي جهة ومؤسسة تنظيمية تختص بالعمليات الخاصة.

بالتقويم الكامل للتعليم الحكومي وكذلك المدارس الأهلية داخل السعودية.

وترتبط بشكل مباشر بالمجلس الأعلى للتعليم بالنسبة للمهام الموكلة لها وكذلك الاختصاصات.