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عمر شويل - جدة قيمة زيادة الضمان الاجتماعي للفرد الواحد بعد رفع المعاش .. تتسائل فئة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن القيمة الجديدة التي زادت في معاش الضمان الاجتماعي الخاص بكل فرد من أفراد الأسرة وذلك بعد القرار الخاص برفع المعاشات للعائل وكذلك التابع له فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية وكذلك التنمية الاجتماعية عدة قرارات جديدة من أجل مستفيدين الضمان الاجتماعي المطور داخل خدود المملكة وأهمها هو زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للعائل وكذلك التابع لذا يريد البعض معرفة قيمة الزيادة فزادت العبارات البحثية على مواقع الإنترنت ومواقع البحث عن كم وقيمة وفرق الزيادة في معاش الضمان من الموارد البشرية وغيرها من العبارات والتي نجيب عليها بالكامل في هذا المقال .

قيمة زيادة الضمان الاجتماعي للفرد الواحد بعد رفع المعاش

فقد أطلت علينا وزارة الموارد البشرية بالأمس وكذلك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

بقرار زيادة المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للعائل وكذلك التابع .

وهذه الزيادة ستكون بنسبة موحدة وهي العائل 20 % أما التابع بنسبة 96 % .

وذلك بناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي.

من أجل التيسير والتسهيل على مستفيدي الضمان ومساعدتهم في رفع المشاق المعيشية عنهم .

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي

وبالنسبة للشروط الخاصة بالاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية .

أن أهم تلك الشروط الواجب توافرها أن يكون الفرد من أبناء السعودية ويقيم إقامة كاملة داخل المملكة .

ولا يكون متواجد في دار للرعاية أو إيواء أو حتى في السجون .

وأن يقوم الشخص بالحصول على كافة المنح التدريبية والبرامج التي يقدمها الدعم له .

وكذلك أن يقوم بإدارج البيانات الخاصة به بشكل صحيح دون تلاعب وأن يرفق المستندات والأوراق اللازمة .

والمطلوبة أثناء التقديم وكذلك أن تكون الأوراق صحيحة وليس بها أي تزوير أو عيوب

وبالنسبة للدخل أن يكون الحد االأدنى لدخل الأسرة أقل من 1000 ريال سعودي للعائل .

و550 بالنسبة للفرد التابع للعائل أو من أفراد أسرته لكي يستطيع الاستفادة من الضمان .