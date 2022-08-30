نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على قرض سيارة الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من السعوديين يبحثون عن رابط وطريقة التقديم على قرض سيارة الضمان الاجتماعي السعودي للحصول علي موافقة من البنك السعودي للتنمية الاجتماعية الذي يقدم حزمة من الحلول التمويلية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل أسرة سعودية من ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك الدخول بشكل الكتروني من اجل الحصول علي تمويل شخصي سريع أون لاين بكل سهولة ويسر عن طريق الرابط الإلكتروني الذي سوف نرفقه لحضراتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري اسفل هذه التدوينة فنتمنى منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي ألية التقديم بشكل صحيح.

التقديم على قرض سيارة الضمان الاجتماعي

ينبغي عليك عزيزي المقترض بان تقوم بتحديد موعد لتقديم كافة الوثائق التي يحتجاها البنكَ والتي تشمل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك وكذالك العنوان الوطني ورقم الهاتف المسجل في منصة أبشر ورخصة القيادة وذالك حتي يتم معالجة الطلب حتى تثبت للفرع البنك بانك تستحق هذا التمويل وقادر علي السداد في المواعيد التي يحددها فرع البنك لك علي مدار الستون شهرا من تاريخ حصولك علي القرض واليكم خطوات الحصول على قرض بنكي لشراء سيارة.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

الضغط علي رابط حساب جديد.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة منكَ داخل الحقول الفارغة.

الضغط علي أيقونة ادخل بواسطة النفاذ الوطني الموحد من اجل إنشاء حساب في بنك التنمية الاجتماعية.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية من ثم.

ستجد قائمة ستحولك إلى منتجاتنا لاختيار منتجات الأفراد لكي يتم تحويلك إلي تمويل العمل الحر لاختيار تمويل السيارات

اختيار رابط التقديم على قرض سيارة.

سوف تقوم بحجز موعد بشكل الكتروني داخل احدي فروع البنك القريب منكَ.

بعدها سوف يقوم البنك بالاتصال بك للذهاب ألية لتقديم كافة المستندات والضمانات للحصول علي القرض.

بعدها سوف يتم فحص الطلب إلكترونيًا لكي يتمكن المستفيد من تعبئة النماذج ودفع الرسوم من اجل الحصول علي قيمة التمويل لشراء السيارة الذي يصل قيمته بنحو 300 ألف ريال سعودي بالإضافة لحصولك علي تامين على المركبة بوليصة تأمين على الحياة من البنك وغيرها من الامتيازات الأخري.