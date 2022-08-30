نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: توكلنا استعراض الإقامة المميزة من خلال المحفظة الرقمية 2022-2023 السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن تطبيق توكلنا خدمات الإلكتروني عن إتاحة استعراض الإقامة المميزة عبر المحفظة الرقمية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وفق نظام الإقامة المميزة واللائحة التنفيذية المنظمة له، والتي يتمتع المقيم بمميزاتها بعد الحصول عليها بعد انطباق كافة الشروط النظامية عليه، وفي التالي خطوات استعراض الإقامة المميزة عبر تطبيق توكلنا خدمات.

كيفية استعراض الإقامة المميزة توكلنا خدمات ١٤٤٤

في نفس السياق السابق ذكره بإمكان المقيم بنظام الإقامة المميزة استعراضها عبر تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية:

أولًا القيام بالولوج لتطبيق توكلنا الإلكتروني، ومن ثم النقر على خدمات.

الإلكتروني، ومن ثم النقر على خدمات. يلي ذلك القيام باختيار المحفظة الرقمية.

كذلك قم باختيار قسم هوية مقيم ، من خلال الوثائق الشخصية بالتطبيق.

، من خلال الوثائق الشخصية بالتطبيق. في النهاية سيظهر على الشاشة استعراض هوية الإقامة المميزة.

مميزات الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية 1444

بالإضافة لما سبق ووفق المرسوم الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبتصديق من مجلس الوزراء السعودي بالسماح بتفعيل نظام الإقامة المميزة بالمملكة وفق اللائحة التنفيذية المنظمة بمزاياها التالية:

أولًا بإمكان حاملها الإقامة على أراضي المملكة مع أسرته.

كذلك بإمكان حاملها استخراج تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما بإمكان حامل الإقامة المميزة استقدام العمالة المنزلية وفق احتياجاته.

أيضًا من أبرز المميزات حق حامل الإقامة في امتلاك العقارات للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، مع استثناء مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك المناطق الحدودية وفق اللائحة التنفيذية المنظمة.

كذلك يحق لحاملها الانتفاع بالعقارات الواقعة بمدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 عام فقط، وفق الآليات الصادرة من وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار السعودية، وللمنتفع خلال تلك المدة استخراج صك حق انتفاع من كتابة العدل.

وتتميز أيضًا بالحق في امتلاك وسائل نقل خاصة، وكافة المنقولات التي يسمح بامتلاكها نظاميًا بالسعودية.

يحق لحاملها ولأفراد أسرته العمل في منشآت القطاع الخاص بالمملكة والانتقال بينها، ماعدا الوظائف الخاصة بالسعوديين فقط العمل بها.

أيضًا الاستمتاع بميزة حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيًا.

بالإضافة إلى إمكانية استخدام الممرات الخاصة بالسعوديين عند دخول المملكة من خلال منافذها والخروج منها.

في النهاية أحقية مزاولة الأعمال التجارية، وفق نظام الاستثمار الأجنبي.

شروط التقديم في نظام الإقامة المميزة