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عمر شويل - جدة تعتبر طريقة التسجيل في الدورات التدريبية للمعلمين من ابسط الطرق التي يمكن لجميع المتقدمين التقديم بشكل الكتروني لكي يتم التعرف علي مواعيد بدأ موسم التدريبات علي مستوي كافة الأماكن المعتمدة لدي الوزارة، حيث يمكن لجميع الأساتذة المتدربون الدخول علي منصة التدريب الإلكتروني الموحد للمعلمين من اجل تسجيل كافة البيانات المطلوبة للالتحاق الدورات لهذا العام بكل سهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي سوف نرفقه لحضراتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري اسفل هذه التدوينة.

نسّقت وزارة التربية والتعليم السعودي مع العديد من المراكز المختلفة علي مستوي جميع المناطق حيث تم الاتفاق مع معهد الإدارة العامة بوابة المتدربين تسجيل دخول والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي وغيرها من الأماكن المعتمدة لدى الوزارة لتقديم البرامج التدريبية في كافة التخصصات والمجالات التعليمية لرفع مهارات المعلمون الوظيفية.

طريقة التسجيل في الدورات التدريبية للمعلمين

لهذا نقدم لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية رابط التسجيل في الدورات التدريبية للمعلمين لكي يتمكن جميع المعلمون الالتحاق بتلك الدورات لكي تعطيهم فرصة للترقي من معهد الإدارة العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودي وفقا إلى الخطة الاستراتيجية للترقيات.

الدخول علي منصة تدريب المعلمين الإلكتروني .

الضغط على حقل التسجيل.

سوف يتم تحويل إلى صفحة بها حقول فارغة قم بتعبئة كافة البيانات الخاصة بالتسجيل.

الضغط علي أيقونه تسجيل جديد.

سوف يتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية اختار منها الخدمات الإلكتروني من ثم.

النقر على تبويب الالتحاق بالدورة المناسبة من قائمة الدورات المعروضة على المنصة.

الموافقة علي الشروط والأحكام من خلال وضع علامة صح داخل المربع الصغير.

النقر على تبويب التسجيل.

قدمنا لكم خطوات كيفية التسجيل في الدورات التدريبية للمعلمين وذالك حتي يتمكن جميع المتقدمين الالتحاق بالدورات بشكل الكتروني من خلال منصة التدريب الإلكتروني التي توفرها لجميع السادة الأساتذة الأفاضل في كافة التخصصات التعليمية للحصول علي الرخصة أو تجديدها لطباعتها بصيغة PDF في حال التقدم إلى أي وظيفة جديدة تم الإعلان عنها بصورة رسمية في منظومة جدارة الإلكترونية للوظائف التعليمية.