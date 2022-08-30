نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التواصل والاستعلام السريع عن الضمان الاجتماعي رقم الضمان المطور بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور يعد من أهم وأفضل البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً بالسعودية، فالبرنامج يستهدف فئات محدده بالمملكة وذلك بناء على شروط ومعايير يستوجب توافرها في المسجلين، والجدير بالذكر أيضاً أن الحكومة قد أعلنت سابقاً عن تمددي فترة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي حتى 30 أكتوبر 2022 وذلك لإتاحة فرصة اكبر لعدد أكثر من المحتاجين للاشتراك في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

رقم التواصل السريع مع نظام الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح لكم الآن بعض أرقام التواصل مع نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك للاستعلام عن مواعيد صرف الدفعات الجديدة وغيرها من الأمور الأخري وهي:

رقم البريد العادي: 12484

الرقم الموحد للضمان الاجتماعي: 19911

عنوان البريد الإلكتروني لضمان المطور: [email protected]

أهم الشروط للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الخاصة بالحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور وهي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم في السعودية. ألتزام المسجل بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأبنائه. الألتزام ببرنامج التدريب والتوظيف للأفراد القادرين في الأسرة. يشترط عدم إقامة المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي في إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة. من أهم وأبرز الشروط أن يقل الحد الأدني لمعاش المستفيد عن 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة. تطابق رقم الهاتف المسجل في بيانات الضمان الاجتماعي مع الرقم المسجل في منصة أبشر الإلكترونية.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق رسمياً عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور حتى تاريخ 30 أكتوبر 2022 الموافق 5/4/1444 هجرياً، والذي يمكن التسجيل فيه من خلال الدخول على نظام الضمان الاجتماعي المطور، موضحه أن راتب الضمان الاجتماعي لم يتوقف حتى تلك الفترة للمستفيدين السابقين.

موعد صرف الدفعة الجديدة من الضمان المطور 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية سابقاً أن صرف الضمان الاجتماعي المطور يكون كل أول شهر ميلادي، ولذلك فالدفعة الجديدة من المقرر صرفها في الأول من شهر سبتمبر القادم 2022، ويوافق الخامس من شهر صفر 1444 هجرياً.