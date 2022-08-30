نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية..شروط الاستحقاق مع رابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية هو من أهم برامج الدعم المادي الحكومي بالمملكة، تهدف الجهات المعنية بالسعودية عند تطبيق هذا النظام وصول الدعم لكل من يستحقه من المواطنين، لضمان توفير حياة معيشية مناسبة لمواجهة متطلبات و مستلزمات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وغيرها، لقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم موحد 19911 يمكن من خلاله تقديم الشكاوى في حالة توقف صرف المعاش بشكل شهري، وأيضًا الاستعلام عن قيمة المعاش المستحقة التي يتم تقديرها من قِبل الجهات المعنية، يتم صرف قيمة الدعم بعد عمل بحث كامل عن مقدم الطلب للتأكد من مدى أحقيته لقيمة الدعم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط اللازمة توافرها في مقدم الطلب للحصول على دعم الضمان المطور، وفيما يلي نوضح هذه الشروط:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة.

تقديم كافة الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم للأبناء.

أن لا يقيم المتقدم في أي دار من دور الايواء الحكومية أو السجون.

الالتزام بكافة برامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.

لا يزيد مجموع دخل الأسرة عن قيمة الحد الأدنى للمعاش المطور وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

رابط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور كمستخدم جديد 1444ه‍

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور يجب التسجيل بالنظام كمستخدم جديد، في حالة عدم التسجيل من قبل يجب اتباع الخطوات التالية لإنشاء حساب جديد:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. الضغط على إنشاء حساب مستخدم جديد.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، و كلمة المرور مع التأكد من صحتها.

إرفاق جميع المستندات والملفات المطلوبة وقراءة الشروط والأحكام جيدًا والموافقة عليها.

التأكد من صحة جميع الملفات والبيانات والضغط على تقديم الطلب.

يقوم البرنامج بإرسال رمز التحقق على رقم الجوال الخاص بالمستفيد والذي تم تسجيله بالبرنامج، يتم إدخال الرمز في الخانة المخصصة له لتوثيق رقم الجوال.