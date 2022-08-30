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عمر شويل - جدة هناك العديد من المعلمين والمعلمات يبحثون عن طريقة التسجيل في هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية للالتحاق بالاختبارات التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة بانها تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري التي يمكن للجميع الدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية بشكل الكتروني لمعرفة درجة النجاح في نتيجة الاختبار التخصصي والعام وذالك من اجل الحصول على الرخصة أو تجديدها بصورة إلكترونية عبر النظام المخصص لهذا الأمر، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة للتسجيل فرجاءً تابعونا.

طريقة التسجيل في هيئة تقويم التعليم والتدريب

نستعرض مع حضراتكم خطوات كيف اسجل في هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل الكتروني حتي يتمكن جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من التسجيل بصورة إلكترونية من خلال اتباع بعض من النقاط التي من خلالها يمكن التقديم بشكل صحيح كما هو موضح لكم بالخطوات التالية.

الدخول علي موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني.

النقر علي أيقونة التسجيل في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها حقول فارغة قم بتعبئة بياناتك بشكل صحيح بداخلها.

التحقق من صحة البيانات المدخلة من ثم.

الموافقة علي الشروط والأحكام من خلال وضع علامة صح داخل الخانة المخصصة لذلك.

الضغط علي أيقونة التسجيل.

سوف يرسل لك النظام كود تفعيل عبر الجوال أو البريد الإلكتروني لإدخال رمز التفعيل.

قم بكتابة الكود من ثم الضغط علي أيقونة استمرار.

يمكنك الانتقال إلى خدمات المنصة للالتحاق بالاختبارات أو اعتماد الشهادة بصورة إلكترونية للحصول علي الرخصة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينبغي على الشخص المستفيد الاطلاع علي دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية بشكل تفصيلي وذالك من اجل معرفة نوع الاختبار الذي يريد الانضمام إليها لسداد قيمة الرسوم المقررة والتي تبلغ قيمتها بنحو 100 ريال سعودي وحتي 150 ريالا حيث يتم احتساب القيمة وفقا إلى التخصص حيث يتم التعرف علي مكان المقر بعد إتمام عملية التسجيل من اجل الحصول علي الرخصة بعد الانتهاء من مدة الاختبار لكي يتمكن متقدم إلى الوظيفة الحصول علي التدريب المناسب من الهيئة.