نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات متعبة للحصول علي قرض العمل الحر للعاطلين وأهم الشروط والمستندات المطلوبة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،بتقديم قرض العمل الحر للعاطلين، الأسر المنتجة ،و ربات البيوت بالمملكة العربية السعودية ،ويتقدم من خلال بنك التنمية الإجتماعي ،من أجل توافر حياة أفضل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية ،وسد جميع إحتياجاتهم ،ومتطلباتهم المعيشية ،ومساعدتهم في ظل إرتفاع الأسعار، ومن خلال مقالتنا سوف نوضح خطوات ،وشروط الحصول علي قرض العمل الحر.

مميزات الحصول علي القرض الشخصي للعمل الحر 1444

يتميز قرض العمل الحر ،بعدة مميزات ،وهذه المميزات تتمثل في:

أولا:قد يصل قيمة الحصول علي القرض مبلغ وقدرة 120000 ريال سعودي.

فترة سداد القرض يمكن أن تصل إلي أربعون شهرا.

يمكن تسديد هذا القرض علي عدة أقساط شهرية.

الرسول الإدارية للقرض لا تتعدي مبلغ 4000 ريال سعودي.

يمكن إعفاء المواطنين عن باقي الأقساط ومديونية القرض في حالة العجز أو الوفاة.

يتم تغطية القرض التمويلي ،من خلال بوليصة تأمين ضد العجز الكلي ،أو الوفاة.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي قرض العمل العمل الحر

يمكن الحصول علي قرض العمل الحر ،ولكن لابد من توافر عدة شروط في المتقدم ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي القرض عن 18 عاما ،ولايزيد عن 65 عاما.

يلزم سلامة السجل الائتماني للمستفيد من القرض التمويلي.

ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد من القرض عن 20000 ألف ريال سعودي.

يلزم تقديم وثيقة العمل الحر للمستفيد، من أجل الموافقة علي القرض.

وللحصول علي وثيقة العمل الحر ،من خلال برنامج العمل الحر النفاذ الوطني إلكترونيا.

وأخيرا:يشترط وجود رخصة تثبت الحاجة إلي الحصول علي القرض.

الأورق والمستندات المطلوبة للحصول علي قرض العمل الحر

أولا:إحضار بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

إحضار عنوان وطني للمتقدم علي طلب القرض.

تقديم رقم الإبيان ،أو الحساب البنكي للمتقدم علي القرض.

لابد من توافر رقم جوال ،مسجل علي منصة أبشر.

وأخيرا:يجب توافر شهادة العمل الحر ،لتمويل الخدمات التخصصية.

الخطوات المتبعة للحصول علي قرض العمل الحر 1444

يمكن الحصول علي قرض العمل الحر ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في: