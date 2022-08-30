نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار رحلات النقل الجماعي 1444 سابتكو.. وطرق الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار رحلات النقل الجماعي، تتميز المملكة بوجود العديد من الشركات التي تقدم خدمة النقل الجماعي بالحافلات التي تغطى جميع أنحاء المملكة وتسهل الانتقال من مدينة إلى أخرى والتي يحتاج إليها المواطنين يومياً، وتعد شركة سابتكو من أكبر وأشهر شركات نقل الركاب التي تربط بين المدن وبعضها بالمملكة واعتاد الكثير من الأشخاص على استخدامها عند الرغبة فى التنقل، حيث أنها تقدم خدمات بمستوى عالى من الجودة والكفاءة مع توفير الراحة التامة والأمان أثناء الرحلات، وتنطلق رحلات شركة سابتكو بشكل يومي من 13 محطة وتربط بين حوالى 387 مدينة وقرية، لذلك فهي تعد من أقوى الشركات بلا منافس ويتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار رحلات النقل الجماعي بشركة سابتكو ومعرفة طريقة حجز التذاكر لكى يتمكنوا من استقلالها.

طرق حجز تذاكر النقل الجماعي وطرق الدفع بشركة سابتكو

توفر شركة سابتكو عدة طرق مختلفة للمواطنين من أجل حجز تذاكر رحلات التنقل بها، ليختار كل شخص ما يناسبه منها، وتتضمن طرق حجز التذاكر القنوات التالية:

الحجز عبر تطبيق سابتكو على الجوال سواء الذي يعمل بنظام الاندرويد أو الأيفون.

الحجز عبر أحد محطات الحافلات أو أحد مراكز الوكلاء المعتمدين للشركة.

الحجز عن طريق مكاينة الخدمة الذاتية.

الحجز عن طريق مكاينة الخدمة الذاتية. وتتيح شركة سابتكو إمكانية السداد إما من خلال استخدام بطاقة الائتمان البنكية أو استخدام نظام سداد، أو عن طريق السداد نقداً فى حالة الحجز عن طريق الذهاب إلى المحطات أو الوكلاء المعتمدين.

أسعار رحلات النقل الجماعي

تختلف أسعار رحلات النقل الجماعي بحسب مكان الرحلة التي تنتقل إليها الحافلة، ونقدم لكم فى الآتي أسعار تذاكر أكثر الرحلات والمدن التي يعتاد المواطنين بالمملكة على الانتقال بينها، وهى كالتالي:

تتراوح أسعار رحلة الحافلة المتوجه من مكة إلى المدينة المنورة ما بين 50 ريال إلى 60 ريال سعودي.

يبلغ سعر تذكرة رحلة النقل الجماعي من مدينة تبوك إلى مدينة الرياض نحو 283 ريال سعودي.

تبلغ سعر تذكرة النقل الجماعي من مدينة الرياض إلى مدينة جدة نحو 219 ريال سعودي.

كما توفر شركة سابتكو خدمة الاستعلام عن أسعار التذاكر إلكترونيا لمعرفة التكلفة قبل القيام بالحجز، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة سابتكو، أو الاتصال على الرقم الخاص وهو 920000877.