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عمر شويل - جدة ما هو رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور سؤال يتردد في أذهان الآلاف من مريدي التسجيل في نظام الضمان الجديد، حيث يساعد معاش الضمان الاجتماعي في سد احتياجات العديد من الأسر داخل المملكة العربية السعودية، فنظام الضمان يستهدف بصورة مباشرة الأسر المستحقة للدعم من أبناء الشعب السعودي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديث نظام الضمان وتطويره ليكون أكثر فاعلية، حيث يقدم الدعم المادي والتأهيل لسوق العمل أيضاً لأفراد الأسر المستحقة فضلاً عن الكثير من الدعم في أمور أخرى والتي من بينها توظيف هؤلاء الأسر لتحسين جودة حياتهم، وقد تم بدء التسجيل في هذا النظام من شهر ديسمبر من عام 2021، كما يمنح الضمان المتقدمين ميزة إضافة التابعين إلى الضمان، للحصول على مبلغ كافِِ من الدعم.

ما هي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وتتلخص تلك الشروط في الآتي:

يمكن لأي مستحق يحمل الجنسية السعودية أن يحصل على الدعم شرط ان يكون مقيماً داخل حدود المملكة.

يتم إجراء استثناء من شرط الجنسية كلاً من زوجة السعودي الغير سعودية. وكذلك أرملة السعودي التي لها أولاد منه، أيضاً أبناء المرأة السعودية من الزوج غير السعودي.

أيضاً يستثنى من شرط الجنسية ذوى الإعاقة والأرامل أمهات الأيتام واليتامى. ممن لا يمتلكون مستندات إثبات الجنسية السعودية ويحملون بطاقات التنقل. ويجب أن تكون بطاقات الإقامة سارية المفعول

يجب أن لا يزيد دخل الأسرة أو الفرد المستقل عن الحد الأدنى المحتسب للحصول على معاش الضمان وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، ومبلغ 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة، بحيث لا يتخطى إجمالي دخل العائلة خلال العام السابق للتقديم في نظام الضمان الحد الأدنى.

أن لا يكون المتقدم مسجوناً أو مقيماً بإحدى دور الإيواء التابعة للدولة.

على المتقدم استيفاء كافة الاشتراطات الصحية مثل التطعيمات، وكذلك توظيف أفراد الأسرة القادرين على العمل ممن تقرر استحقاقهم وقبولهم.

أن لا يمتلك المتقدم أملاكاً ذات قيمة مادية مرتفعة.

ما هو رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

يمكن للراغبين في التسجيل في نظام الضمان الجديد التسجيل من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

هذا السؤال يتردد في أذهان كافة المستفيدين من البرنامج وخاصة أولئك الذين انضموا حديثاً. وقد أعلن حساب العناية بمستفيدي الضمان عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن موعد صرف رواتب المعاش الضماني يكون في بداية كل شهر ميلادي. وفي حالة ما إذا وافق أول الشهر يوم جمعة يتم الصرف يوم الخميس السابق له. بينما إذا وافق يوم السبت فيجري الصرف يوم الأحد.