موعد اجازة اليوم الوطني السعودي1444″ هي لنا دار”

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عمر شويل - جدة اجازة اليوم الوطني السعودي، يعد اليوم الوطني السعودي من المناسبات الوطنية العظيمة التي تحرص المملكة على الاحتفال بها كل عام، حيث أنه ذكرى استقلال السعودية وتوحيدها تحت اسم المملكة العربية السعودية بدلا من مملكة الحجاز، وذلك بعد سنوات من الكفاح والنضال واصلها الملك عبد العزيز آل سعود الذي استعاد مدينة الرياض ووحد مملكته بداية من يوم 21 جمادى الأولى 1351، والموافق 23 سبتمبر 1932، ومنذ عام 2005 قرر الملك عبد العزيز آل سعود أن يكون هذا اليوم عطلة رسمية لاحتفاء الشعب السعودي بهذه الذكرى الوطنية، لذلك يرغب العديد من المواطنين بالمملكة فى معرفة موعد اجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام 1444 والذي يصادف الذكرى الـ 92 لهذه المناسبة.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي1444

قد كشفت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد الأجازة الرسمية للاحتفال باليوم الوطني السعودي لهذا العام 1444، والذي يصادف تاريخه يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 وهى عطلة أسبوعية أساسية بالبلاد، لذلك سوف تكون إجازة اليوم الوطني السعودي يومي الأربعاء والخميس أي بداية من يوم 21 سبتمبر 2022، والموافق 25 صفر 1444، وتكون هذه الإجازة رسمية لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص والعام مدفوعة الأجر بالكامل، وأيضا بالنسبة لطلبة وطالبات المدارس والجامعات فى جميع أنحاء المملكة.

أما فيما يتعلق بإجازة البنوك بالمملكة فسوف تبدأ الإجازة من يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وحتى يوم الأحد الموافق25 سبتمبر 2022.

هوية اليوم الوطني السعودي 92

قد تم منذ أيام قليلة إطلاق الشعار الجديد لليوم الوطني السعودي 92 من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة الترفية بالمملكة المستشار تركى آل الشيخ، والذي يحمل عبارة “لنا الدار” والذي يعبر بشكل كبير عن الهوية الوطنية وبث روح الانتماء وحب التنمية لدى الشباب بالمملكة من أجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على وحدته، كما جاءت فكرة الشعار مناسبة فى إطار خطة التطوير والإصلاح الذي تشهده المملكة وفقاً لرؤيتها 2030.

اجازة اليوم الوطني للمستشفيات

تسائل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أن الاجازات الخاصة باليوم الوطني السعودي ستشمل المستشفيات، وأجابت الجهات المسؤولة بأنها ستشمل ولكن عمل استثناء لكل أقسام الطوارئ والتي ستعمل على مدار أيام الاجازة من أجل استقبال أي حالات طارئة.