نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الضمان الاجتماعي القديم 1444 وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المواطنين متى ينزل الضمان الاجتماعي القديم وذلك من أجل الحصول على مبالغ معينة قد حددتها الحكومة السعودية من أجلهم كنوع من أنواع الدعم لكن يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في هؤلاء الأشخاص الذين يحصلون على الضمان الاجتماعي وفي حالة عدم توافر أي شرط من الشروط لا يمكن الحصول عليه.

متى ينزل الضمان الاجتماعي القديم

عادة ما ينزل الضمان الاجتماعي في أول يوم من الشهر الميلادي الجديد ولا يتأخر أبدًا إلا في حالة واحدة وهي أن يبدأ الشهر الجديد بعطلة رسمية مثل الجمعة أو السبت وفي هذه الحالة ينزل الضمان الاجتماعي يوم الأحد، وفي بعض الأحيان لا يتم تأخيره إلى يوم الأحد ومن الممكن أن ينزل في يوم الخميس لكن في أغلب الأوقات يكون في يوم واحد من الشهر الميلادي الجديد.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي القديم

يوجد بعض الشروط التي لا بد من توافرها للحصول على الضمان الاجتماعي وهذه الشروط هي كالآتي

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي يحمل الجنسية السعودية.

لا بد أن لا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأقصى التي تحدده وزارة الموارد وهو 1100 ريال سعودي.

من أكثر الفئات المستحقة لهذا الضمان هم الفئات الذين لا يمتلكون أي عمل يحصلون منه على راتب شهري محدد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم يقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

يستثنى من التقديم على الضمان الاجتماعي ثلاثة أشخاص حددتهم وزارة الموارد وهم الزوجة، والأرملة، والمطلقة في حالة وجود أبناء سعوديين، كما يستثنى أيضًا أبناء الأرملة والمطلقة في حالة كان والدهم لا يحمل الجنسية السعودية، بالإضافة إلى الأشخاص من ذوي المعاقين.

الإلتزام بتقديم الخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، بالإضافة إلى الالتزام بجميع برامج التدريب والتوظيف.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم غير مستفيد بالإقامة في أي دار إيواء من الدور التي تدعمها المملكة العربية السعودية.

في نهاية مقال متى ينزل الضمان الاجتماعي القديم ذكرنا الميعاد الذي سوف يتم الحصول فيه على الضمان الاجتماعي، وذكرنا أيضًا الشروط التي لابد من توافرها للحصول على هذا الضمان، والذي يتم التقديم عليه بكل سهولة من خلال الإنترنت.