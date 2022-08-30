نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الآن للسعودي قرض آهل بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعودي الآن يمكن التقديم الإلكتروني على قرض آهل بدون كفيل إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع العام الحكومي ولكن باقي الفئات المتقدمة مطلوب منها موافقة الكفيل الغارم طبقًا لتعليمات بنك التنمية الاجتماعية ولكن البنك يقدم لجميع عملائه العديد من المزايا التمويلية عند حصولهم على الموافقة المطلوبة حيث يقدم لهم قرض آهل بلا رسوم على المبلغ التمويل الذي يتراوح من 18,000 ريال حتى 60,000 ريال كذلك يقدم قرض آهل بالتقسيط المرن بدون فوائد عليه حيث يتم سداد أصل المبلغ التمويلي فقط لا غير بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية كذلك يمتاز القرض بأنه مطابقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية ويمكن الحصول عليه بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل.

الشروط التي يطلبها قرض آهل عند التقديم لدى بنك التنمية الاجتماعية

يجب الإلتزام بكافة الشروط عند التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي المقدم من خلال بنك التنمية الاجتماعية حيث يطلب القرض توفير الحد المسموح بيه من الدخل الشهري الذي يجب أن لا يزيد عن 14,500 ريال سعودي كذلك لابد من توفير أثبات سلامة السجل الائتماني للعملاء السعوديين المتقدمين لطلب برنامج منتج آهل بالمملكة كالتالي بكل التفاصيل الجديدة لعام 1444:

يشترط قرض آهل في السعودية توفير موافقة الكفيل من جميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب هذا التمويل بخلاف موظفي الحكومة بالمملكة.

الدخل الشهري المطلوب يجب أن لا يتعدى عن مبلغ 14,500 ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

كذلك يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ولا يزيد عمره عن سبعون عام للموافقة على قرض آهل عبر بنك التسليف والادخار السعودي.

بنك التنمية الاجتماعية يطلب توفير سجل ائتماني مناسب من كافة العملاء السعوديين.

يجب إيضًا أن يكون المتقدم عميل سابق عبر بنك التنمية الاجتماعية أي سبق حصوله على قرض إجتماعي مثل قرض الأسرة أو الزواج بالمملكة.

أهم الخصائص التمويلية المتاحة عند طلب قرض آهل السعودي