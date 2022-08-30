نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وكيفية الاستعلام عن الراتب شهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية للمستحقين المتوافقين مع الشروط المطلوبة، يتم صرفه من أموال الزكاة التي يتم تجميعها من الشركات والمؤسسات، الهدف من الضمان تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر عام 2022 الذي قد تم تحديده وأيضًا كيفية الاستعلام عنه بأسلوب بسيط يسهل عليك اتباعه في السطور القادمة.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

لمعرفة متى يبدأ صرف راتب الضمان، ينبغي عليك إتباع الآتي:

سوف يصرف راتب الضمان الاجتماعي يوم 5 صفر 1444 هجريًا الموافق أول سبتمبر 2022 ميلاديًا، اي بدايةً من يوم الخميس.

كيفية الاستعلام عن صرف راتب الضمان الاجتماعي

لكي تحصل على كيفية الاستعلام، يلزم عليك إتباع كافة الخطوات التالية:

في البداية اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/.

الخطوة الثانية اضغط على خدمات الوزارة.

اختر منصة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اكتب جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وأيضًا بكل دقة.

اضغط على كلمة استعلام.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

لمعرفة جميع الشروط اللازمة حتى يتم الاستفادة بشكل كامل من الضمان الاجتماعي يجب إتباع التعليمات التالية:

أن تكون سعودي المنشأ.

لا يزيد دخلك عن 1100 ريال سعودي، وكل فرد من الأسرة عن 550 ريال سعودي.

لا تمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

الأرملة والمطلقة الحاملين جنسية سعودية ومتزوجين من شخص ليس سعودي.

ألا تكون مقيم في إحدى مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة.

يجب استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بخدمات الصحة والتعليم.

الإلتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للقادرين من العائلة.

ماذا تفعل في حالة رفض طلب الحصول على الضمان الاجتماعي؟

لمعرفة إجابة هذا السؤال، ينبغي عليك إتباع كافة القواعد الآتية: