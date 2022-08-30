كيف اطلع فصلي من نظام نور ١٤٤٤ جميع المراحل

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عمر شويل - جدة كيف اطلع فصلي من نظام نور ١٤٤٤ ؟ هذا السؤال يدور بكثرة في أذهان كافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية وأولياء الأمور لمراحل التعليم الأساسي سواء المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية، وفي هذا الصدد سوف يتم لاحقا في ما يلي على موقع ثقفني من فقرات وأسطر ؛ توضيح كيف اعرف فصلي من نظام نور التعليم الرقمي للعام الدراسي الحالي بالتفصيل.

نظام نور التعليم الرقمي السعودي

إن نظام نور الرقم السعودي هو عباره عن نظام تعليم اون لاين يقدم للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين عدد كبير جدًا من الخدمات الطلابية أهمها الإطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول ونتيجه الفصل الدراسي الثاني ، وتسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية والروضة وأيضًا معرفه الفصل الخاص بكل تلميذ مع المزيد من الخدمات الأخرى المهمة للطالب والمعلم وولي الأمر.

كيف اطلع فصلي من نظام نور ١٤٤٤

يمكن لأي طالب معرفة الفصل الخاص به من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي الخاص برابط نظام نور تسجيل الدخول

ثم تسجيل الدخول عبر ادخال بيانات حساب المستخدم وهي: الاسم، كلمة المرور، رمز التحقق

الضغط بعد ذلك على أيقونة تسجيل الدخول login.

الضغط على خدمة (الاستعلام عن الفصل أو المرحلة).

إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالطالب مثل رقم قيد الطالب أو (الصف الدراسي، اسم المدرسة، القسم، المرحلة ، الصف).

النقر على (ابحث) وسوف يتم هنا إظهار رقم الفصل الخاص بهذا الطالب بالتفصيل.

وفي حالة عدم تحديد فصل الطالب مسبقًا؛ يمكن تحديد الفصل المراد إضافة الطالب إليه من القائمة ، ثم النقر على زر (حفظ).

استعلام توزيع الطلاب في الفصول نظام نور

يمكن الاستعلام عن توزيع الطلاب على الفصول في أي مدرسة من مدارس المملكة من خلال نظام نور كما يلي: