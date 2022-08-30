سارع قبل انتهاء العرض.. تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير بسعر الكاش 1444

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عمر شويل - جدة أصبح من المتاح لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير بسعر الكاش، إذ تتعاون هذه المكتبة الشهيرة مع بنك الرياض في عرض برنامج 0% قسط، ليستطيع العميل شراء الهاتف الذي يرغب من خلال إحدى البطاقات الائتمانية التابعة للبنك، ثم تحويل عملية الشراء بعد يومين إلى تقسيط لمدة عام بنفس سعر الهاتف كاش دون زيادة أي فوائد، ويحظى هذا العرض باهتمام كبير من العملاء في المملكة، سيما مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وزيادة التضخم على مستوى العالم، جراء الحروب وأزمة وباء كورونا التي تسببت في ركود العديد من النشاطات التجارية.

كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير بسعر الكاش

ومن الممكن تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير بسعر الكاش، وذلك بعد إتمام عملية الشراء ببطاقة بنك الرياض الائتمانية، باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط موقع جرير الرسمي، ثم اختيار الجوال المراد تقسيطه، أو قم باختيار اي شئ تريد تقسيطه بسعر الكاش بشرط أن تتجاوز قيمة المشتريات 1200 ريال كحد أدنى وذلك وفق شروط التقسيط من جرير عن طريق بنك الرياض. نقل الهاتف إلى سلة المشتريات. دفع ثمن الهاتف بإحدى البطاقات الائتمانية لبنك الرياض( لا بد من بطاقة ائتمانية ولا يُسمح للتقسيط بأي بطاقة آخرى). الاتصال على البنك بعد مرور 48 ساعة على عملية الشراء لتحويلها إلى أقساط بدون هوامش ربح على مدة 12 شهرًا.

شروط شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس من جرير بالتقسيط

ووضعت مكتبة جرير السعودية، عددًا من الشروط والضوابط لشراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط دون هامش ربح، وذلك على النحو التالي: