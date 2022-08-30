نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود للزائر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود للزائر على محرك البحث “جوجل”، وتُعد خدمة الإستفسار عن التأمين الطبي أحد أبرز الخدمات التي يقدمها مجلس الضمان الصحي للوافدين بطريقة إلكترونية لتأمينهم ضد أي ظروف ومخاطر صحية وتغطية مصاريف العلاج بجانب دعمهم نفسياً، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وإهتمام الحكومة السعودية بتقديم الرعاية الطبية إلى كلاً من المواطنين والوافدين ضد أي ظروف وطوارىء صحية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن التأمين الطبي برقم الحدود كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود

نوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة للإستفسار عن التأمين الصحي الخاص بالمقيم بإستخدام رقم الحدود من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي .

. ثانياً اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً انقر على الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

رابعاً قم بالنقر على خدمة الإستعلام عن معلومات التأمين.

خامساً عليك الآن إدخال رقم الحدود ورمز التحقق المرئي.

سادساً انقر الآن على زر موافق لتظهر لك كافة المعلومات عن تأمينك الصحي.

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

أطلقت المملكة العربية السعودية مجلس الضمان الصحي بتاريخ 27/4/1420 بهدف الإشراف على تطبيق أنظمة الضمان الصحي للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى المقيمين والزوار، ويتيح المجلس إمكانية الإستعلام عن التأمين الصحي إلكترونياً عبر عدة خطوات نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي.

ثانياً قم بالنقر على أيقونة الدخول إلى الخدمة.

ثالثاً قم الآن بإدخال كافة معلومات المطلوبة واللازمة.

رابعاً قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بالمقيم.

خامساً ادخل رمز التحقق المرئي ثم موافق.

سادساً انتظر ثوان حتى تظهر لك كافة المعلومات عن تأمينك الصحي.

وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم، ونسعد بإستقبال أسئلتكم الآن على موضوعنا فقط قم بترك تعليقك بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة