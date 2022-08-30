نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان المطور لشهر سبتمبر الدفعة التاسعة صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن موعد نزول الضمان المطور لشهر سبتمبر فبعد أن تنتهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دراسة طلبات معاش الضمان ترسل الوزارة رسائل لمن تم قبول طلبهم، لتخطرهم بتلقي المعاشات من خلال الحساب البنكي الخاص بهم في المواعيد التي تحددها، وسوف نوضح لكم موعد صرف الضمان لشهر أغسطس.

موعد نزول الضمان المطور لشهر سبتمبر

تقوم الوزارة كل شهر بتحديد موعد الصرف القادم قبل نزوله بعدة أيام فور إيداع قيمة المعاشات بالمصارف المخصصة لها، وإخطار المواطنين المستفيدين بذلك الموعد كالآتي:

يكون موعد الصرف عادة أول يوم من أيام الشهر الميلادي.

يتم تقديم موعد الصرف ليومٍ واحد أو تأخيره ليوم واحد، وذلك عندما يوافق موعد الصرف يوم الجمعة أو أي عطلات رسمية أخرى.

متى ينزل الضمان شهر صفر

موعد صرف معاش الضمان لشهر سبتمبر سوف يوافق يوم الخميس الموافق 2022/9/1، والذي يوافق أيضاً 05-02-1444هـ.

يتعين على المستفيد صرف قيمة مستحقاته من معاش الضمان بالمواعيد المقررة لها.

قيمة معاش الضمان الاجتماعى المطور

تقوم الوزارة بضخ المبالغ المحددة لمعاش الضمان في البنوك في الميعاد المحدد لها من كل شهر، وتأتي قيمة معاش الضمان للفرد ما بين 1000 إلى 5000 ريال سعودي، وتقدر على النحو التالي:

للفرد المستقل مبلغ 1000 ريال سعودي.

للفردين معًا مبلغ 1285 ريال سعودي.

يحصل 3 أشخاص على مبلغ 1570 ريال سعودي.

للأربعة أفراد دعم يصل إلى 1855 ريال سعودي.

لدعم 5 أشخاص تقدم الوزارة معاش بقيمة 2140 ريال سعودي.

للأسرة المتوسطة مكونة من 10 أفراد مبلغ 3560 ريال سعودي.

يصل معاش الأسر الكبيرة المؤلفة من 15 فرد لمبلغ 5000 ريال سعودي.

يمكن التغيير في هذه القيم المالية حسب الحالة الصحية والمادية لرب الأسرة، والتي

يجب إثباتها من خلال مستندات موثقة توضح تلك الحالات.

من خلال سطور مقال اليوم عرضنا لكم موعد نزول الضمان المطور لشهر أغسطس والذي تقرره وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في أول يوم من الشهر الميلادي، بخلاف مواعيد الأجازات الرسمية ويوم الجمعة، كما شرحنا لكم المبالغ المقرر صرفها للأفراد بحسب تعداد الأسر.