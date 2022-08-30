نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً| حساب المواطن يعلن موعد صرف الدعم للمستفيدين الدفعة 58 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف برنامج الدعم “حساب المواطن” عن موعد صرف الدعم للمستفيدين الدفعة 58 سبتمبر 2022، وجاء هذا من خلال حساب العناية بالمستفيدين، وحساب المواطن هو برنامج دعم مقدم من حكومة المملكة العربية السعودية للفئة من أصحاب الدخول المنخفضة أو المتوسطة، ممن يقل الدخل الخاص بهم عن الحد المانع للصرف، ويقوم البرنامج بتقديم الدعم في صورة راتب شهري يتم صرفه في موعد ثابت، من خلال إيداعه بحساب المستفيدين البنكي.

موعد صرف الدعم للمستفيدين الدفعة 58 سبتمبر 2022

ومن خلال حساب العناية بالمستفيدين على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف حساب المواطن أن الدعم للدفعة ال58 سيتم صرفه يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر، ويقوم البرنامج بحسب ما تم نشره، بصرف الدعم للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر، قبله بيوم أو بعده، وذلك في حال صادف موعد الصرف لعطلة نهاية الأسبوع.

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف للمستفيدين عن موعد صرف الدعم ردًا على الاستفسار المقدم من أحد المواطنين، والذي تسائل عن موعد نزول الدعم لشهر سبتمبر المقبل، قائلًا بأن أول دفعه يتلقاها من البرنامج، قد تم إيداعها في حسابه البنكي يوم 10 من أغسطس الجاري، وكان سؤاله “فهل ستكون الدفعة الثانية بنفس التاريخ؟”، ليأتي رد البرنامج عليه بأن الدعم للشهر المقبل سيتم إيداعه بداخل حسابات المستفيدين في يوم 11 سبتمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر، كان برنامج حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق، أن المواطنة السعودية التي حالتها الاجتماعية “أرملة”، يمكنها التسجيل ببرنامج حساب المواطن والحصول على الدعم، من خلال التسجيل بهوية أكبر أبنائها، ومن ثم إضافة الأم والتابعين بصلة قرابة، مع مراعاة رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، بينها “شهادة ميلاد التابعين وصك حصر الورثة وبطاقة العائلة”.

أما بالنسبة للأرملة السعودية التي جميع أبنائها تقل أعمارهم عن ال18 سنة، ففي تلك الحالة، يمكن للابن الأكبر، أن يقوم برفع طلب للبرنامج من خلال خدمة “صوتك مسموع”، برقم الهوية، ليقوم باختيار “التسجيل” كنوع الطلب، وفي نوع الطلب الفرعي، يمكنه اختيار “التسجيل لعائلة متوفى مسجل مسبقًا”، ثم يقوم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.