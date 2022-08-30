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عمر شويل - جدة تمكين الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وهو برنامج تدريبي توظيفي يشمل جميع القادرين على العمل من مشمولي ومستفيدي الضمان الاجتماعي من العاطلين عن العمل، والذين يتم إلحاقهم ببرنامج التدريب والتوظيف ليكونوا كادر هام من كواد المجتمع العامل، وعلى هذا يتوقف عنهم صرف الراتب الضماني ويتم الاعتماد على العمل، وذلك إذا ارتفع الحد الأدنى للدخل الشهري للأسرة عن الحد المانع للضمان، أو يستمر صرف راتب الضمان وفق الوضع الجديد.

عيادة تمكين الضمان

يتم في منتصف كل أسبوع عمل عيادة تمكين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان المطور، ويستقبل طلبات التوظيف أو التدريب والحصول على المهارات والمهن المطلوبة من خلال برامج الوزارة، مثل برنامج تمهير، ويتم صرف راتب شهري للمتدربين لحين الانتهاء من التدريب والحصول على العمل المناسب لهم.

HrSd.gov.sa تمكين الضمان الاجتماعي partnerships كيفية الاستفادة من البرنامج والوظائف المتاحة

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كل ثلاثاء بفتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية والتي تبدا بتحديث بيانات المستفيدين في الضمان المطور ثم يتم اتباع خطوات التقديم، ويلجأ غير العاملين من العاطلين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور إلى تلك البرامج المتميزة لما لها من رواتب تحفيزية والتي تنتهي بالتوظيف والحصول على العمل المناسب لهم.

هل ينقطع الضمان اذا توظفت عن طريق تمكين

لا يسقط الضمان الاجتماعي عن المقبولين في تمكين، حيث يستمر صرف الراتب خلال فترة التدريب للتأهيل إلى الأعمال الحرف المطلوبة لمدة سنة، على أن يكون الذين انتهوا من البرنامج لهم العمل المناسب، ويتناسب راتب الضمان الجديد، بعد التحديث، مع الحد الأدنى للراتب، حيث يعتمد راتب الضمان الجديد على الدخل الشهري وعدد أفراد الاسرة وعمر المتقدمين للضمان.

ما هي الفئة المستفيدة من تمكين

يكون العمر من 19 وحتى 59 عام.

ألا يكون مسجل في طاقات تمهير.

أن يكون قادر على العمل.

يجب كذلك أن يكون لائق صحيا.

وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين تويتر

كيف اقدم على تمكين الضمان الاجتماعي؟

يتم الدخول على رابط تمكين الضمان الاجتماعي يقوم صاحب الطلب بالتسجيل برقم الهوية وكلمة المرور. يتم اختيار مستخدم جديد. ينتقل لصفحة تحديث بيانات الضمان. يجب الموافقة على الشروط والأحكام. يمكن الدخول كذلك على رابط الاستفادة من برنامج تمكين للتعرف على سبل الاستفادة من البرنامج. يتم التسجيل بكافة البيانات المطلوبة ورقم الهاتف الحديث.

كم الراتب الذي يحصل عليه المقبولين

حسب عام 1443 كان آخر راتب لتكين الضمان 4500 ريال، ولا يمنع راتب تمكين من راتب الضمان، حيث يجب قراءة كافة شروط التسجيل والاستحقاق قبل التسجيل فيه.