نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سبل” وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي SPL لحاملي شهادة البكالوريوس بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت مؤسسة البريد السعودي سبل على موقعها الرسمي الإلكتروني إعلان عن وظائف شاغرة للسعوديين من الجنسين، تحت المسمى الوظيفي محلل تطوير الإستراتيجية Strategy Development Sr. Analyst، وإخصائي أول خدمة عملاء Customer Experience Sr. Specialist، لحاملي شهادة البكالوريوس في تخصصات متعددة، بمقر العمل في الرياض بالمملكة، وفق الشروط الواجب توافرها للمقدم لشغل الوظيفة، مع العلم أن باب التقديم مفتوح إلكترونيًا للتقديم بدءًا من يوم 29 أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444 ولمدة 6 أيام فقط، أي حتى يوم الأحد 4 سبتمبر 2022 الموافق 8 صفر 1444هـ.

متطلبات وشروط الوظائف الشاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي SPL بالمملكة 2022

في نفس السياق السابق ذكره للتقديم على الوظائف الشاغرة المعلن عنها لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل” لابد من توافر الشروط التالي ذكرها:

بادئ ذي بدء شرط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب التقدم إليه.

كما يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

كذلك يجب على المتقدم العمل في المشاركة بتقييم التحليل الاقتصادي للأصول والفرص الخاصة بالخطة الاستراتيجية السنوية، وذلك لضمان استخدام منهجية متسقة ومتغيرات اقتصادية، تعمل على السماح بالتجميع والمقارنة.

أيضًا العمل على دعم تطوير خطة العمل السنوية على مستوى المنظمة، وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب المصالح المستهدفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البريد السعودي SPL.

كما تتطلب الوظيفة الشاغرة التنسيق مع جميع رؤساء وظائف البريد السعودي، من أجل تطوير استراتيجيات تنافسية وقابلة للتنفيذ، للقيام بتحديد خيارات استراتيجية وإجراء تحليلات المقايضة، يتم تقييم متطلبات القدرة وتصميم نماذج الأعمال والتشغيل المناسبة ل SPL.

كذلك تتطلب الوظيفة الشاغرة المساهمة في تطوير ثقافة الإدارة الإستراتيجيةـ للعمل على دعم رؤية البريد السعودي وتحقيق أهداف سبل SPL.

في النهاية العمل على المساعدة في تطوير البنية التحتية للإدارة الإستراتيجية، كذلك العمل على تطوير ودعم ثقافة الإدارة الإستراتيجية بالمؤسسة.

المهارات المعلن عنها في وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي SPL

إضافة لما سبق ذكره تم ذكر إعلان الوظائف الشاغرة بالبريد السعودي العديد من الشروط الخاصة بالمهارات الواجب توافرها في المتقدمين لها، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا مهارة التركيز على العملاء .

. كذلك مهارة التعاون بما يصب في مصلحة العمل.

بما يصب في مصلحة العمل. غرس الثقة بين الموظف والعميل.

بين الموظف والعميل. أيضًا مهارة جمع وتحليل متطلبات العملاء والعمل على تطويرها.

والعمل على تطويرها. توفر مهارة النمذجة والتحليل المالي بشكل مستمر.

بشكل مستمر. مهارة تطوير شبكة الشراكات الاستراتيجية.

في النهاية مهارة البحث والتشخيص.

الأفضلية في الترشيح توظيف سبل 2022 بالرياض

كذلك وفق شروط ومتطلبات الوظائف الشاغرة لدى سبل تكون الأفضلية في الترشيح للمعايير التالية:

أولًا لحاملي شهادة البكالوريوس.

أيضًا الأفضلية لذوي الخبرة مدة عامين في وظيفة محلل تطوير الإستراتيجية.

كما يفضل ذوي المهارات الخاصة بالوظيفة وفق السيرة الذاتية والمستندات المرفقة بطلب التقديم.

رابط التقديم في وظائف سبل الشاغرة بالمملكة العربية السعودية

في الختام لراغبي التقديم إلكترونيًا على الوظائف الشاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي سبل اتباع الخطوات التالية: