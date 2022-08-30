نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أعرف” موعد أختبار الرخصة المهنية 1444 – 2022 ورابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 من أهم المواعيد التي يترقبها المعلمين من الجنسين الرجال والنساء، سواء من هم على رأس العمل أو الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة التعليم 1444 فالحصول على أختبار الرخصة المهنية من أهم شروط العمل بمجال التدريس في المملكة العربية السعودية، سواء في المدارس العامة الحكومية أو الخاصة، لذا فهي محل اهتمام كبير الآن من قبل المعلمين والمعلمات، بعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم عن مواعيد فتح رابط التسجيل للرجال والنساء، وكذالك مواعيد الاختبارات وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني داخل المملكة

موعد أختبار الرخصة المهنية

في تحديث جديد من هيئة تقويم التعليم والتدريب الهدف منه هو التيسير على المعلمين في الحصول على الرخصة المهنية، أعلنت الهيئة أنه من تجاوز عدد أختبارين للرخصة المهنية ومضى أكثر من عام على نتيجة أخر أختبار، تتيح له الهيئة الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، سواء للاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي، وفيما يلي عملية التسجيل لحجز موعد في أختبارات الرخصة المهنية.

رابط تسجيل أختبار الرخصة المهنية للمعلمين

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa .

. أو من خلال النفاذ الوطني.

تحديد الدخول على نظام الرخصة المهنية.

تحديد نوع الاختبار وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

تحديد الموعد والمدينة والمكان الذي ترغب في إجراء الاختباز به.

مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها ثم الضغط على أيقونة تأكيد البيانات المسجلة.

طباعة الطلب والموعد الذي تم تحديده للاختباز والإحتفاظ به.

موعد أختبار الرخصة المهنية 1444

بالنسبة للرجال يبدأ التسجيل يوم الإثنين 2022/08/29 الموافق 1444/02/02 هجري.

النساء يبدأ التسجيل من يوم الإثنين 2022/09/05 الموافق 1444/02/29 هجري.

كما حددت الهيئة فترة الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية وهي من 11 نوفمبر 2022 حتى 15 من نفس الشهر للاختبار العام.

أم موعد أختبارات الرخصة المهنية التخصصي فهي من يوم 21 يناير عام 2023 وتستمر حتى يوم 25 يناير من نفس الشهر.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

هي الهيئة المسئولة عن إجراء والإشراف على أختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، وتضم الهيئة نخبة من الخبراء في مجال التعليم، وهدفها الارتقاء بجودة التعليم، وتخريج وإعطاء الرخص المهنية لمعلمين على قدر من المهنية والكفاءة

مؤشر فقر التعليم للطلاب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، نصيحة للآباء والأمهات حيث قالت الهيئة أن عند بلوغ أبنك الصف الثالث الإبتدائي، يجب أن يكون قادر على قراءة وفهم نص يتكون من 80 كلمة وإن لم يستطع فهو يعاني من فقر التعليم ويجب متابعة الأبناء ومعرفة قدراتهم وإمكانياتهم في السن المبكر.