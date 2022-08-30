نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف 1444 للعاطلين عن العمل والاسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف 1444 “برنامج ريف”، من لأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من ذلك البرنامج بالمملكة العربية السعودية، وقد اكد البرنامج للمتقدمين من ضرورة توافر وثيقة العمل الحر ليتم مزاولة المهنة.

فهو أحد برامج الدعم التي توفرها المملكة العربية السعودية من أجل العاملين في القطاع الزراعي من أجل زيادة الإنتاج والرخاء الاقتصادي.

طريقة التسجيل في دعم ريف 1444

توجد مجموعة من خطوات التسجيل في دعم ريف 1444 “برنامج ريف” وتلك الخطوات كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول إلى موقع الدعم الريفي.

ثم تقوم بالضغط على زر طلب الدعم.

كما تقوم بكتابة كل المعلومات المطلوبة للتسجيل بطريقة صحيحة.

وسوف تصل لك رسالة نصية تتضمن كلمة المرور الخاصة بك.

أيضًا لابد أن تقوم بتسجيل كافة بيانات المشروع.

كذلك سوف تحتاج إلى تقديم دراسة جدوى للمشروع الخاص بك من أجل تدعيم قبول الطلب الخاص بك.

بالإضافة إلى ضرورة كتابة رقم الآيبان الخاص بك.

شروط قبول برنامج ريف

بعد أن تحدثنا عن خطوات التسجيل في دعم ريف 1444 “برنامج ريف“، نوضح لكم أهم الشروط أو المعايير اللازمة للاستفادة من دعم ريف وهي كما يلي:

لابد أن لا يقل سن المتقدم للحصول على الدعم عن 21 عام عندما يقوم بالتسجيل.

أيضًا لابد أن يكون حامل للجنسية السعودية.

كذلك لابد أن أن يكون عاملًا في أحد النشاطات الزراعية.

يجب توافر وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة.

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون ملم بكافة تفاصيل العمل.

إلى جانب أن لا يزيد الراتب الخاص به من جهة العمل عن 6000 جنية في وقت التسجيل.

حيث أكدت الوزارة على أن المساعدات التي يقوم برنامج دعم ريف بتقديمها لا تزيد عن 54 ألف ريال سعودي.

وذلك في حين توفير كل الشروط الصحية والفنية السابق ذكرها.

مبلغ استحقاق دعم ريف للأسر المنتجة

يهتم الكثير من العاملين بالقطاع الريفي بالتعرف على قيمة مبلغ دعم ريف، وهو متضمن في ثلاث فئات وهي كما يلي:

إن المستفيد يحصل على الدعم بصورة شهرية.

كما أن الأسر المنتجة تحصل على المساعدات المالية لفترة 8 1 شهر متواصل.

كذلك يصل الحد الأدنى الذي يدعمه برنامج ريف إلى فترة 18 شهر.

بالإضافة إلى أنه عند استحقاق المستفيد من الحد الأدنى بالمنحة سوف يحصل على 1000 رسال شهريًا وهي غير مستردة.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن خطوات التسجيل في دعم ريف 1444 “برنامج ريف”، وقذ ذكرنا لكم أهم الشروط اللازمة، وما هي قيمة المبلغ المقدم من الدعم.