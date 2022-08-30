نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر الدفعة التاسعة شهر صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر دفعة صفر 1444، يهتم بمعرفته الكثير من المستفيدين بالضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، من أجل مساعدة المواطنين وإعانتهم على توفير احتياجاتهم اليومية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1444

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة صفر 1444 من قبل على أنه يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. يمكنك التعرف على تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد رفض الاهلية.

وبذلك يكون موعد صرف الضمان الاجتماعي القادم بتاريخ 1 من شهر سبتمبر 2022 م، والموافق 5 من شهر صفر 1444 هـ.

زيادة الضمان الاجتماعي 1444

بعد الحديث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي دفعة صفر 1444، نتحدث عن الزيادة في الضمان الاجتماعي، والتفاصيل كما يلي:

حيث وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الزيادة سوف تكون بنسبة 96% فقط للتابعين.

أيضًا تكون زيادة الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاهل بنسبة 20%.

كما أنه من المتوقع أن يتم صرف تلك الزيادة بالضمان الاجتماعي مع صرف الراتب لهذا الشهر.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد 1444

توجد مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما تقوم بالنقر على زر الاستعلام عن معاش الضمان المطور.

كذلك تقوم بكتابة الاسم الرباعي في المكان المحدد.

وتقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ولابد أن تكون سارية المفعول.

أيضًا يجب أن تقوم بتحديد دفعة شهر سبتمبر أو صفر.

ثم تقوم بالنقر على زر الاستعلام.

فسوف تظهر لك كل التفاصيل الخاصة ببيانات الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور 1444

فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مد فترة التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي المطور ليوم 30 من أكتوبر 2022 م. علاوة على ذلك وضحنا عبر موقع ثقفني كيف احسب راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط التسجيل.

حيث يمكن لجميع المستفيدين الجدد التسجيل في أي وقت إلى ذلك اليوم للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

وبذلك يكون قد انتهى الحديث عن موعد إيداع الضمان الاجتماعي دفعة صفر 1444، وقد ذكرنا لكم طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وتفاصيل زيادة الضمان الاجتماعي هذا الشهر.