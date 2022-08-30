نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد الرسمي لصرف حافز وكيفية التسجيل فيه للمستفيدين الجدد 1444-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلع المستفيدون من برنامج حافز إلى يوم الدفع لمن شملهم البرنامج لكسب الأجور، حيث أن البرنامج جزء من خطة المملكة لتوسيع فرص العمل للشباب السعودي، وتوفير فرص لائقة لجميع المواطنين السعوديين وتشجيع توظيف الشباب في هذا الحقل، حيث يتميز سوق المملكة العربية السعودية بقدرته التنافسية العالية ويتطلب العديد من المهارات للحصول على أفضل فرص العمل.

ما هو برنامج حافز؟

برنامج حافز هو أحد برامج المساعدة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لمواطني المملكة العربية السعودية من خلال صندوق هدف لتنمية الموارد البشرية. يتم تزويد المستفيدين من البرنامج بدورات تدريبية في مختلف المجالات حسب التخصص الذي يرغبون فيه، بالإضافة إلى رواتب شهرية لدعم بحثهم عن عمل، وإذا كان المستفيد من البرنامج جادًا في البحث عن عمل، فسيتم دفع الرواتب المحددة بموجب البرنامج لمدة عام واحد، وكما يفصل الشروط العديدة التي يجب على المواطنين السعوديين استيفاؤها من أجل التقديم بعد تلقي المساعدة، حيث يتم النظر في خلال ثلاثة أشهر من آخر عملية تقديم للتسجيل في البرنامج من خلال بوابة العمل نفاذ.

موعد صرف حافز

غيّر صندوق تنمية الموارد البشرية جزئيًا مواعيد دفع الحوافز لحوافز البحث عن عمل والحوافز التي يصعب العثور عليها، حيث تُضاف الأجور عادةً إلى حساب المستفيد في اليوم الخامس من الشهر الميلادي من كل شهر، على الرغم من أنه في بعض الحالات قد يتم دفع الأجور قبل يوم واحد أو بعد يوم واحد إذا وقع دعم يوم الدفع في عطلة نهاية الأسبوع. يوم الجمعة هو الشهر الميلادي، وتُدفع أجور يوم الخميس الذي يسبقه ومع ذلك، إذا صادف تاريخ الدفع يوم السبت، فسيتم دفعه في يوم الأحد التالي إذا تزامن يوم الدفع الخاص بك مع عطلة رسمية في بلدك، فسيتم دفع راتبك في معظم الحالات قبل بدء الإجازة الرسمية.

كيف أسجل حافز 1444؟

برنامج تحفيزي تقدمه المملكة العربية السعودية لخدمة الباحثين عن عمل من الذكور والإناث ودعمهم ومساعدتهم في إيجاد الوظائف المناسبة، وتكون الخطوات كالاتي:-