نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على أهلية حساب المواطن لدفعة 57 قبل نزول الدفعة الجديدة لشهر صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن مواعيد وإجراءات طلب الدفعة 58 من حساب المواطن أي أقساط سبتمبر 2022 الموافق شهر صفر 1444، ووفقًا للممارسات المقبولة عمومًا، تُدفع الاشتراكات من حسابات المواطنين بانتظام في اليوم العاشر من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وفي الأيام التي تسبق العطلات وبعدها، وفي يوم الدفع الثامن والخمسين من حساب المواطن، أي أن دفعة سبتمبر 2022 ستصل يوم الأحد 11 سبتمبر 2022.

المطالبة باستحقاق حساب مواطن من خلال أبشر

من أجل تسوية المبالغ المستحقة بسهولة من حسابات المواطنين السعوديين، تسمح لك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حكومة المملكة العربية السعودية، المسؤولة عن إدارة حساب المواطن، حيث يمكنك الاعتراض على المبلغ المستحق لحسابه، وطالب حساب المواطن المستفيدين من البرنامج، من خلال بوابة إلكترونية، بالتأكد من أنه في حال حدوث أي تغييرات، سيتم تحديث حسابات المواطنين عبر أبشر خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا، فضلاً عن أن البرنامج يعمل على تقديم كافة الخدمات التي يبحث عنها المواطنين في مختلف نطاق المملكة العربية السعودية بما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد التي يبذل في العثور على مثل تلك الخدمات.

الحصول على دعم حساب المواطن

أوضح حساب المواطن أن حجب المعلومات المادية في برنامج حساب المواطن يستلزم قيام شخص بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات مادية مضللة، وحجب المعلومات الجوهرية نحن مطالبون بالكشف عنها بموجب شروط سيطرتنا وتجاوز طلبات الدعم أو طرق أخرى للحصول على الدعم، وتنطبق عليه المادة 20 لإنهاء دعم المستفيد الأساسي، أو حرمانه من الدعم لمدة لا تتجاوز عامين، أو استعادة الدعم الذي تلقاه بشكل غير قانوني وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة.

خطوات اعتراض حساب المواطن

إذا تم رفض طلبك في الدفعة 57 لحساب المواطن ولم تكن مؤهلاً لهذه الزيادة، فيمكنك الطعن في حساب المواطن الخاص بك باتباع الخطوات التالية: