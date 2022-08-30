نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. الإطلاع على نتيجة الأهلية في حساب المواطن لصرف الدفعة الجديدة 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ متلقي المساعدة في الحساب المواطن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في صرف الدفعة الجديدة 58، اعتبارًا من سبتمبر المقبل لعام 2022، هذا مع العلم ان حساب المواطن قد أعلن بأن الموعد الرسمي يكون يوم العاشر من كل شهر بان يتم نزول كافة المستحقات في حسابات المستفيدين لحساب المواطن، هذا وأن البرنامج يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بما يوفر لهم حياة معيشة أكثر أمانًا واستقلالاً وإمكانية القيام بشراء السلع المختلفة التي يحتاج اليها كل بيت.

كيفية عرض نتائج الأهلية لحساب المواطن

على هذا النحو، فكر في كيفية عرض نتائج الأهلية إلكترونيًا من خلال موقع برنامج المواطن باتباع الخطوات أدناه:-

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المواطن.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وانقر فوق تسجيل الدخول.

التأكد من كافة البيانات والمستندات التي تم إدخالها في حساب المواطن.

انتقل إلى رمز الأهلية وانقر فوقه لعرض النتائج.

التأكد من كافة البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

يتم في النهاية عرض كافة التفاصيل الخاصة بحساب المواطن.

كيف تعرف الدفعة 58 في حساب المواطن برقم الهوية

يمكن للفئات التي تستفيد من برنامج حساب المواطن الآن طلب التفاصيل عن طريق رقم الهوية عبر رابط حساب المواطن، فيما يلي الخطوات:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

سجل بيانات اعتماد حسابك وأدخل رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة الطلب مع رقم الهوية.

إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة التي يحتاج اليها البرنامج من أجل القبول.

أدخل رقم التعريف الوطني لعرض تفاصيل المستلم.

تحديث حساب المواطن عبر منصة أبشر

شجع حساب المواطن المستفيدين من البرنامج على ضمان تحديث حسابات المواطنين الخاصة بهم من خلال أبشر خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من أي تغييرات، وفي حالة عدم وجود تغييرات عبر البوابة الإلكترونية، فلا داعي لتحديث البيانات ويمكن للفرد طلب حساب مواطن برقم تعريف، موضحًا أن حجب المعلومات المادية في برنامج حساب المواطن يستلزم قيام شخص بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات مادية مضللة.

طلب دعم حساب المواطن

حجب المعلومات الجوهرية نحن مطالبون بالكشف عنها بموجب شروط سيطرتنا وتجاوز طلبات الدعم أو طرق أخرى للحصول على الدعم، وتنطبق عليه المادة 20 لإنهاء دعم المستفيد الأساسي، أو حرمانه من الدعم لمدة لا تتجاوز عامين، أو استعادة الدعم الذي تلقاه بشكل غير قانوني وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة.