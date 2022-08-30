نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية.. الضمان الاجتماعي المطور زاد نسبة معاش العائل 20% والتابع 96% في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور هو معاش شهري يصرف للمواطنين الذي تتوافر بهم بعض الشروط والضوابط المعلنة رسميا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلك الشروط التي تأتي في طليعتها كون المتقدم للحصول علي المعاش ضمن الفئات المصنفة علي أنها الاكثر احتياجا، إلا أن النظام القديم تم استبدالة من نوفمبر 2021 بنظام مطور جديد، هذا النظام المطور للضمان الاجتماعي زاد نسبة معاش العائل 20% والتابع 96%، هذا وسوف نكشف لكم المزيد من مميزات النظام الجديد، والذي قام بتمديد فترة التسجيل لتصبح 30 اكتوبر من أجل ضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الأسر والافراد المستحقة.

الضمان الاجتماعي المطور زاد نسبة معاش العائل 20% والتابع 96%

اعلنت رسميا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الضمان الاجتماعي المطور زاد نسبة المعاش الضماني للمستفيدين الجدد ووصلت نسبة الزيادة للمستفيدين العائل الي 20% فيما وصلت الزيادة التابعين إلي 96%، هذا وتعد تلك أحدي المميزات التي تجعل الضمان المطور ينتقل إلي الأهداف الأساسية المرجوة منه، والتي يتصدرها تقديم الأفضل للمستفيدين، كذلك يهدف النظام المطور إلي ضمان نقل وتحويل المستفيد من الضمان إلي شخص منتج وقادر علي تطوير عملة من أجل خدمة نفسة وخدمة المملكة، ومن ثم يصبح الشخص المستفيد من مجرد متلقي للدعم إلي شخص منتج ومطور.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم الاستفادة من خدمات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر العديد من الخدمات المتاحة إلكترونيا لخدمة المواطنين، كذلك يمكنكم مجانا عمل الإتصال هاتفيا عبر رقم الضمان الاجتماعي 19911، ونشير إلي أن هذا الرقم يتلقي اتصالات المستفيدين علي مدار الساعة لتقديم كافة سبل المساعدة الممكنة والإجابة علي إستفسارات المستفيدين.

شروط الضمان الاجتماعي 1444

أما عن تلك الشروط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية من أجل تحقيق كافة الإجراءات المطلوبة للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، فيمكنك أن تجدها في تلك النقاط التوضيحية امامك

الجنسية السعودية للمستفيد شرط اساسي، كذلك الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة.

إن يقدم العائل الأساسي الرعاية الصحية والاجتماعية لباقي أفراد الأسرة.

لا يزيد دخل الأسرة عن 1100 ريال للعائل الأساسي و550 ريال التابعين.

إن يتقدم كل فرد قادر في الأسرة إلي برنامج التدريب والتأهيل الخاص بالضمان المطور.

موعد صرف الدفعة الجديدة من معاش الضمان

من المؤكد وفقا لتصريحات وزارة الموارد البشرية أن يتم صرف الدفعة الجديدة للضمان الاجتماعي شهر سبتمبر يوم 1 المواقع 5 صفر، وذلك بعد نحو 3 أيام فقط من آلان.

هذا وقد تم توحيد موعد صرف الضمان بعد أن تم توحيد النظام العام للضمان الاجتماعي المطور، حيث كان المستفيدين الجدد في الفترة السابقة يقوموا بصرف المستحقات في ميعاد مختلف عن ميعاد صرف المستفيدين الجدد، ولكن بعد توحيد قرار الصرف سوف يتمكن كافة المستفيدين بشكل شهري من صرف المستحقات في يوم 1 من مطلع كل شهر ميلادي جديد.