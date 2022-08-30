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عمر شويل - جدة كيفية التحقق من نتائج الفحص الطبي للإقامة السعودية للعمال الأجانب، تقدم الحكومة الملكية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المتميزة، التي تواكب التطورات التكنولوجية الشائعة اليوم لتوفير مزيد من الراحة والرفاهية لشعب المملكة العربية السعودية.



الفحص الطبي لسكان المملكة العربية السعودية

قد سعت الحكومات إلى تقديم خدمات الفحص الطبي وتقديمها إلكترونيًا، وقد أتاح ذلك للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها في العديد من المعاملات والإجراءات دون الحاجة إلى الأساليب والإجراءات الروتينية القديمة التي تنطوي على تسليم الأوراق والمستندات.

برنامج الفحص الطبي للمعيشة في المملكة العربية السعودية خدمة جديدة تقدمها وزارة الصحة السعودية تلبي متطلبات واحتياجات كل وافد سواء للعمل أو الحج .

كيفية التحقق من نتائج الفحص الطبي للإقامة السعودية للعمال الأجانب