نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التحقق من نتائج الفحص الطبي للإقامة السعودية للعمال الأجانب في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية التحقق من نتائج الفحص الطبي للإقامة السعودية للعمال الأجانب، تقدم الحكومة الملكية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المتميزة، التي تواكب التطورات التكنولوجية الشائعة اليوم لتوفير مزيد من الراحة والرفاهية لشعب المملكة العربية السعودية.
الفحص الطبي لسكان المملكة العربية السعودية
قد سعت الحكومات إلى تقديم خدمات الفحص الطبي وتقديمها إلكترونيًا، وقد أتاح ذلك للمواطنين والمقيمين الاستفادة منها في العديد من المعاملات والإجراءات دون الحاجة إلى الأساليب والإجراءات الروتينية القديمة التي تنطوي على تسليم الأوراق والمستندات.
برنامج الفحص الطبي للمعيشة في المملكة العربية السعودية خدمة جديدة تقدمها وزارة الصحة السعودية تلبي متطلبات واحتياجات كل وافد سواء للعمل أو الحج .
كيفية التحقق من نتائج الفحص الطبي للإقامة السعودية للعمال الأجانب
- انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.
- ثم انقر فوق “الخدمات الإلكترونية”.
- في هذه الخطوة قم بفتح نافذة بصفحة جديدة.
- انقر مرة أخرى على الخيار الأزرق (الخدمات الإلكترونية) في شريط المهام بأعلى الصفحة.
- بعد ذلك اضغط فوق الخدمات الإلكترونية وسترى قائمة جديدة بالخدمات الإلكترونية المتاحة.
- ابحث عن الخيار وانقر فوقه لمراجعة نتائج اختبار العامل الأجنبي.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سينقلك النظام إلى صفحة الخدمات واملأها بالبيانات التالية:
- ستحتاج إلى ملء رقم الحدود الخاص بك (الرقم الملصق على جواز سفرك عند دخول المملكة العربية السعودية).
- بالاضافة إلى ذلك، يجب عليك تسجيل رقم الهوية الوطنية للكفيل.
- يتم تسجيل النوع، حيث تحدد نوع المعاملة، إما إصدار تصريح إقامة أو تجديد تصريح الإقامة.
- يتم كتابة رمز التحقق عن طريق نقل الأرقام المطبوعة إلى مساحة فارغة.
- ثم انقر فوق كلمة بحث.
- يتم عرض نتائج البحث والاستطلاع على نتائج الفحص الطبي للعمال الأجانب، ويتم عرض البيانات التالية:
- الاسم الكامل (الاسم الكامل للعامل الأجنبي).
- اسم المستشفى بالعربي.
- اسم المستشفى باللغة الإنجليزية.
- يتم الإعلان عنه في نتيجة الفحص، ما إذا كان قابلاً للفحص أم لا.
- بعد ذلك، يتم إرسال نتائج الفحص الطبي إلى جواز السفر الرئيسي، والذي سيبلغ عن إرسال نتائج الاختبار إلى إدارة الجوازات الرئيسية.
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