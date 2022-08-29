نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحد الأدنى للمعاش في نظام الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الحد الأدنى للمعاش في نظام الضمان الاجتماعي ذا أهمية لكثير من الأشخاص الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية لأن الحد الأدنى للمعاش يتم تحديده بدقة شديدة وبناءً على عدة معايير يتم أخذ الظروف المعيشية لجميع الطبقات اليوم مع وضع المستويات المنخفضة في الاعتبار، في هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل.

الحد الأدنى للمعاش في نظام الضمان الاجتماعي

عند احتساب المعاش المستقل، فإنه يقوم على أساس الدخل المحسوب والحد الأدنى الأساسي، أو الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحتسب.

لذلك لم يحدد نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر حداً أدنى للمعاش في نظام الضمان الاجتماعي، وتوضح الأسطر التالية كل اختلاف على حدة:

الدخل المحتسب

يُعرَّف الدخل المحسوب بموجب المادة 1 من نظام الضمان الاجتماعي المتقدم. على أنه جزء من الدخل الشهري الذي يتقاضاه المستفيد، ويحسب مبلغه لحساب مبلغ المعاش المدفوع للمستفيد.

يحسب الدخل المحسوب بالصيغة التالية: يبلغ مقدار الدخل الشهري في المتوسط ​​50٪ من إجمالي الدخل المكتسب.

الحد الأدنى المحتسب للمعاش

الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي هو رقم مالي يحسب لتحديد مبلغ المعاش الشخصي أو العائلي.

بما في ذلك الاستقطاعات والبدلات التي تضيف إلى المعاش أو تطرح منه، وتقع على يسار المعاش الأساسي، الحد الأدنى للمعاش للمستحقين أو المستقلين.

الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش

هي القيمة النقدية التي يتم تحديدها لحساب المعاش، والغرض الرئيسي من حساب هذا الحد هو إيجاد حد أدنى للمعاش يكفي لتغطية احتياجات العائل أو صاحب العمل الحر.

إلا أن الحد الأدنى الأساسي يحدد بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور السعودي

وأقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية هذا النظام الحديث والمتطور من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين الفعليين منها، مع مراعاة الظروف المادية والاجتماعية المختلفة لمتلقي المساعدات.

وقد تم تحديد مجموعة من موارد صندوق الضمان الاجتماعي، حيث توفر هذه الموارد دعماً كافياً لأنظمة الضمان الاجتماعي المتقدمة.

ومن أبرز هذه الموارد تمويل الزكاة من الدولة، وصناديق الزكاة التي تدخل النظام بشكل مباشر، وصناديق الزكاة.

تنص المادة الخاصة بخطة الضمان الاجتماعي الثانية المطورة على أن المخطط يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها: