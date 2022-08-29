نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa موعد نزول راتب الضمان بالراجحي وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد نفاذ موحد sso.hrsd.gov.sa على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والفئات المستفيدة التي يحق لها التسجيل والتقديم وشروط التسجيل والاستحقاق، وما المقصود بسن الشيخوخة، وكيفية متابعة حالة الطلب بعد التقديم على استحقاق معاش الضمان، وما هي المستندات المطلوبة حتى يتم الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، كلها من الأمور التي تجد رواجاً كبيراً لدى قطاع عريض من مواطني المملكة العربية السعودية، لذلك وفي إيجاز سنستعرض معكم من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع التساؤلات السابق ذكرها.

رابط تسجيل دخول منصة الضمان المطور موعد نزول راتب الضمان بالراجحي وشروط الاستحقاق

حدمة معاش الضمان الاجتماعي تستحق فقط للمواطنين من حاملي الجنسية السعودية، وذلك لمن للفئات التالية:

من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى

المطلقة مع أبناءها.

الأرملة مع أيتام.

الأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور

هذا وتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتمام كبير للمرأة التي ليس لها عائل، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لها بعدما فقدت عائلها، حيث يستحق للمرأة بلا عائل أن تتقدم بطلب لصرف معاش الضمان الاجتماعي من خلال بوابة خدمات وزارة الموارد البشرية، وتشمل المرأة بلا عائل الفئات التالية:

المطلقة.

الأرملة.

المهجورة.

المعلقة،.

زوجة الغائب أو المفقود.

زوجة المدمن على المخدرات

أما بخصوص الأيتام، فقد شملتهم رعاية وزارة الموارد البشرية في استحقاقاتهم للتقديم وصرف معاش الضمان، وذلك للتخفيف عنهم من فقد أحد ذويهم سواء الأب أو الأم، وتشمل فئات الأيتام ما يلي:

اليتيم متوفي الأب.

يتيمة متوفية الأب.

يتيم مجهول الأب أوالأبوين.

يتيمة مجهولة الأب أو الأبوين.

كما يمكن لحاملي بطاقات التنقل التقديم على أنهم يتيم متوفي الأب أو يتيمة متوفي الأب.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت فئة أصحاب سن الشيخوخة الذين يحق لهم التقديم لصرف معاش الضمان، وهم جميع من تجاوز سن الستين، و ليس له عائل أو مصدر دخل يكفيه لحياة كريمة للعيش، كما يحق لكل شخص التسجيل في خدمة معاش الضمان و لكنه ليس من ضمن الفئات المذكورة سابقا، وذلك بعد مراجعة مكتب الضمان، أما بخصوص التسجيل الإلكتروني فيشمل فقط الفئات المذكورة.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور النفاذ الموحد sso.hrsd.gov.sa

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه حساب بنكي، لذلك يجب فتح حساب بنكي لراغب التقديم والتسجيل في استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وبعد القيام بالتسجيل للفئات المذكورة بهذا التقرير، يمكنهم متابعة حالة الطلب الذي تقدموا به، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار “طلباتي”، كما يجب الإشارة أيضا إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هاتف مقدم الطلب تفيد مدى استحقاقه من عدمه.

شروط وضوابط التقديم والاستحقاقات لراتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب أن يكون المستفيد من إحدى الفئات المستهدفة السابق ذكرها بهذا التقرير.

إنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيد جديد لأول مرة وتعبئة البيانات التالية: