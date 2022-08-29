نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa موعد نزول راتب الضمان بالراجحي وشروط الاستحقاق في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد نفاذ موحد sso.hrsd.gov.sa على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والفئات المستفيدة التي يحق لها التسجيل والتقديم وشروط التسجيل والاستحقاق، وما المقصود بسن الشيخوخة، وكيفية متابعة حالة الطلب بعد التقديم على استحقاق معاش الضمان، وما هي المستندات المطلوبة حتى يتم الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، كلها من الأمور التي تجد رواجاً كبيراً لدى قطاع عريض من مواطني المملكة العربية السعودية، لذلك وفي إيجاز سنستعرض معكم من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع التساؤلات السابق ذكرها.
رابط تسجيل دخول منصة الضمان المطور موعد نزول راتب الضمان بالراجحي وشروط الاستحقاق
حدمة معاش الضمان الاجتماعي تستحق فقط للمواطنين من حاملي الجنسية السعودية، وذلك لمن للفئات التالية:
- من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى
- المطلقة مع أبناءها.
- الأرملة مع أيتام.
- الأسرة المهجورة.
- الأسرة المعلقة.
- أسرة الغائب أو المفقود.
- أسرة المدمن على المخدرات.
منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور
هذا وتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتمام كبير للمرأة التي ليس لها عائل، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لها بعدما فقدت عائلها، حيث يستحق للمرأة بلا عائل أن تتقدم بطلب لصرف معاش الضمان الاجتماعي من خلال بوابة خدمات وزارة الموارد البشرية، وتشمل المرأة بلا عائل الفئات التالية:
- المطلقة.
- الأرملة.
- المهجورة.
- المعلقة،.
- زوجة الغائب أو المفقود.
- زوجة المدمن على المخدرات
أما بخصوص الأيتام، فقد شملتهم رعاية وزارة الموارد البشرية في استحقاقاتهم للتقديم وصرف معاش الضمان، وذلك للتخفيف عنهم من فقد أحد ذويهم سواء الأب أو الأم، وتشمل فئات الأيتام ما يلي:
- اليتيم متوفي الأب.
- يتيمة متوفية الأب.
- يتيم مجهول الأب أوالأبوين.
- يتيمة مجهولة الأب أو الأبوين.
- كما يمكن لحاملي بطاقات التنقل التقديم على أنهم يتيم متوفي الأب أو يتيمة متوفي الأب.
الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت فئة أصحاب سن الشيخوخة الذين يحق لهم التقديم لصرف معاش الضمان، وهم جميع من تجاوز سن الستين، و ليس له عائل أو مصدر دخل يكفيه لحياة كريمة للعيش، كما يحق لكل شخص التسجيل في خدمة معاش الضمان و لكنه ليس من ضمن الفئات المذكورة سابقا، وذلك بعد مراجعة مكتب الضمان، أما بخصوص التسجيل الإلكتروني فيشمل فقط الفئات المذكورة.
رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور النفاذ الموحد sso.hrsd.gov.sa
ومن الجدير بالذكر أنه يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه حساب بنكي، لذلك يجب فتح حساب بنكي لراغب التقديم والتسجيل في استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وبعد القيام بالتسجيل للفئات المذكورة بهذا التقرير، يمكنهم متابعة حالة الطلب الذي تقدموا به، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار “طلباتي”، كما يجب الإشارة أيضا إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هاتف مقدم الطلب تفيد مدى استحقاقه من عدمه.
شروط وضوابط التقديم والاستحقاقات لراتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- يجب أن يكون المستفيد من إحدى الفئات المستهدفة السابق ذكرها بهذا التقرير.
- إنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيد جديد لأول مرة وتعبئة البيانات التالية:
- المعلومات الشخصية.
- عدد أفراد الأسرة وبيناتهم.
- بيانات العنوان والتواصل.
- الحساب البنكي.
- الإفصاح عن الدخل.
- إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.
إعلان نتيجة استحقاق أهلية الضمان المطور لهذا الشهر 1444
وتجدر الإشارة إلى أنه موعد نزول نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان هذا الشهر ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2022، كما يمكن أن يمتد الإعلان عن نتائج أهلية الضمان لأوائل شهر سبتمبر 2022، هذا وسيتم إرسال رسائل نصية، وذلك لمن قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستمر إرسال الرسائل تباعاً خلال هذا الأسبوع الأخير من أغسطس، كما يمكن الاستعلام عن حالة الضمان وهل تم قبول الاستحقاق وأهلية الدعم من عدمه، وذلك على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.
- موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد: 20 نوفمبر 2021 حتى يوم 10 أكتوبر 2022.
- الإعلان عن الأهلية ينم تباعاً وتدريجياً.
- ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم.
- فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم والأحقية في دعم منصة الحماية لاجتماعية.
- تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.
- تم صرف عدة دفعات حتى الآن.
- الدفعة التالية من سيتم صدورها ونزول الراتب بعد التحقق.
طريقة وخطوات تعديل الطلب إضافة وتصحيح بيانات طلب الضمان الاجتماعي المطور
- الدخول على حسابك في الضمان الاجتماعي المطور باسم المستخدم وكلمة المرور
- تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة
- الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.
- تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- اختار رفع الطلب.
- ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.
- تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.
- الضغط على أيقونة إرسال.
- ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.
- سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.
- في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.
عقوبات مُشددة على التسجيل المخالف لشروط استحقاق الضمان
- تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى.
- يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين.
موعد نزول إيداعات راتب الضمان الاجتماعي بمصرف الراجحي لهذا الشهر
هذا وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية أنه بعد الانتهاء من صرف الدفعات لسابقة لمستفيدي الضمان المطور الجديد والذين تقدموا بطلبات تسجيل كمستفيد جديد،، فإنه يتم حالياً العمل على قدم وساق إعلان موعد صرف معاشات الدفعة الجديدة من المستفيدين من الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث من المُقرر أن يتم الإعلان عن موعد الصرف والإيداع بحسابات المستحقين خلال أسبوع، وأنه سيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين كما حدث مع الدفعات السابقة، كما أعلنت الموارد البشرية أن موعد نزول إيداع راتب الضمان لهذا الشهر ستكون يوم الخميس الأول من شهر سبتمبر 2022، الموافق الخامس من شهر صفر 1444.
ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.
ويجب أن ننوه إلى أنه يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات وقت التسجيل، سواء كان التسجيل إلكترونيا أو من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي، أما عن خطوات وطريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي فتتم طبقا للشروط الذي أوردناه بهذا التقرير.
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