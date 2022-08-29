نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لدفعة 57 قبل نزول الدفعة الجديدة لشهر صفر 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن مواعيد وإجراءات طلب الدفعة 58 من حساب المواطن أي أقساط سبتمبر 2022 الموافق شهر صفر 1444، ووفقًا للممارسات المقبولة عمومًا، تُدفع الاشتراكات من حسابات المواطنين بانتظام في اليوم العاشر من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وفي الأيام التي تسبق العطلات وبعدها، وفي يوم الدفع الثامن والخمسين من حساب المواطن، أي أن دفعة سبتمبر 2022 ستصل يوم الأحد 11 سبتمبر 2022.
المطالبة باستحقاق حساب مواطن من خلال أبشر
من أجل تسوية المبالغ المستحقة بسهولة من حسابات المواطنين السعوديين، تسمح لك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حكومة المملكة العربية السعودية، المسؤولة عن إدارة حساب المواطن، حيث يمكنك الاعتراض على المبلغ المستحق لحسابه، وطالب حساب المواطن المستفيدين من البرنامج، من خلال بوابة إلكترونية، بالتأكد من أنه في حال حدوث أي تغييرات، سيتم تحديث حسابات المواطنين عبر أبشر خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا.
الحصول على دعم حساب المواطن
أوضح حساب المواطن أن حجب المعلومات المادية في برنامج حساب المواطن يستلزم قيام شخص بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات مادية مضللة، وحجب المعلومات الجوهرية نحن مطالبون بالكشف عنها بموجب شروط سيطرتنا وتجاوز طلبات الدعم أو طرق أخرى للحصول على الدعم، وتنطبق عليه المادة 20 لإنهاء دعم المستفيد الأساسي، أو حرمانه من الدعم لمدة لا تتجاوز عامين، أو استعادة الدعم الذي تلقاه بشكل غير قانوني وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة.
خطوات اعتراض حساب المواطن
إذا تم رفض طلبك في الدفعة 57 لحساب المواطن ولم تكن مؤهلاً لهذه الزيادة، فيمكنك الطعن في حساب المواطن الخاص بك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- انقر فوق زر دورة التأهيل.
- تحقق من حالة أهليتك ورمز الخطأ لمعرفة سبب الرفض.
- الضغط على زر الاعتراض بجلسة الاستحقاق
- قم بتحميل المستندات المطلوبة التي تؤكد استيفاء المرشح للمتطلبات.
- انقر فوق “طلب” للطعن في حقوق حساب المواطن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لدفعة 57 قبل نزول الدفعة الجديدة لشهر صفر 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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