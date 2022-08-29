سيارة مستعملة بسعر 10 الاف ريال بالسعودية بسوق المستعمل

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عمر شويل - جدة سيارة مستعملة تبلغ 10 الاف ريال، يشهد سوق بيع السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية نشاط كبير واضح، على الرغم من ارتفاع الأسعار ولكن لاغنى عن شراء السيارة وهنا يأتي دور السيارات المستعملة خاصة بأن السيارة المستعملة تكون مناسبة جدا لأصحاب الميزانيات المالية المتوسطة، وتنال السيارات المستعملة شعبية كبرى ما بين مالكي السيارات كما إنها فرصة لكي يتم الحصول على سيارة مستعملة بسعر مناسب فيوجد سيارات منخفضة الأسعار وفي نفس الوقت تكون بموديل أحدث أختارنا لكم أفضل أنواع لتلك السيارات.

سيارة مستعملة بسعر 10 الاف ريال

يوجد الكثير من مواقع لعرض وبيع السيارات المستعملة داخل المملكة والتي توفر للعملاء التصفح للحصول على سيارة رخيصة بحالة جيدة، وتصفح أنواع مختلفة من السيارات من دون الحاجة إلى زيارة معارض السيارات المستعملة.

سيارة مستعملة نيسان تيدا بسعر 10 آلاف ريال

من نيسان سيارة معروضة للبيع نوعها سيدان صالون، لون السيارة الخارجي الأبيض بحالة جيدة سيارة تحتوي على استمارة فحص، كما أن السيارة من الداخل باللون البيج، السيارة بناقل حركة عادي مانيوال، سيارة نيسان تييدا موديل عام 2014.

من مواصفات السيارة نيسان المعروضة للبيع محركات السيارة شرط. تحتوي السيارة على عداد ممشى شاشة بقراءة 200 ألف كيلو متر. تتوفر بالسيارة شاشة لعرض المعلومات المتعددة. مقاعد السيارة مصنوعة من القماش بحالة جيدة. مقود السيارة كهربائي مع إمكانية تعديل إمالة المقود. سعر السيارة نيسان تييدا مستعملة بسعر 10.000 ريال سعودي.

سيارة نيسان أرمادا مستعملة موديل 2006

للبيع سيارة نيسان أرمادا معروضة من البائع، الطلاء الخارجي للسيارة الهيكل من الخارج باللون الذهبي بحالة جيدة، كما أن السيارة بها ناقل حركة عادي مانويل، تاريخ حوادث السيارة لم تتعرض السيارة للحوادث، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.