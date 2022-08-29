نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بسعر 10 الاف ريال بالسعودية بسوق المستعمل في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارة مستعملة تبلغ 10 الاف ريال، يشهد سوق بيع السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية نشاط كبير واضح، على الرغم من ارتفاع الأسعار ولكن لاغنى عن شراء السيارة وهنا يأتي دور السيارات المستعملة خاصة بأن السيارة المستعملة تكون مناسبة جدا لأصحاب الميزانيات المالية المتوسطة، وتنال السيارات المستعملة شعبية كبرى ما بين مالكي السيارات كما إنها فرصة لكي يتم الحصول على سيارة مستعملة بسعر مناسب فيوجد سيارات منخفضة الأسعار وفي نفس الوقت تكون بموديل أحدث أختارنا لكم أفضل أنواع لتلك السيارات.
سيارة مستعملة بسعر 10 الاف ريال
يوجد الكثير من مواقع لعرض وبيع السيارات المستعملة داخل المملكة والتي توفر للعملاء التصفح للحصول على سيارة رخيصة بحالة جيدة، وتصفح أنواع مختلفة من السيارات من دون الحاجة إلى زيارة معارض السيارات المستعملة.
سيارة مستعملة نيسان تيدا بسعر 10 آلاف ريال
من نيسان سيارة معروضة للبيع نوعها سيدان صالون، لون السيارة الخارجي الأبيض بحالة جيدة سيارة تحتوي على استمارة فحص، كما أن السيارة من الداخل باللون البيج، السيارة بناقل حركة عادي مانيوال، سيارة نيسان تييدا موديل عام 2014.
- من مواصفات السيارة نيسان المعروضة للبيع محركات السيارة شرط.
- تحتوي السيارة على عداد ممشى شاشة بقراءة 200 ألف كيلو متر.
- تتوفر بالسيارة شاشة لعرض المعلومات المتعددة.
- مقاعد السيارة مصنوعة من القماش بحالة جيدة.
- مقود السيارة كهربائي مع إمكانية تعديل إمالة المقود.
- سعر السيارة نيسان تييدا مستعملة بسعر 10.000 ريال سعودي.
سيارة نيسان أرمادا مستعملة موديل 2006
للبيع سيارة نيسان أرمادا معروضة من البائع، الطلاء الخارجي للسيارة الهيكل من الخارج باللون الذهبي بحالة جيدة، كما أن السيارة بها ناقل حركة عادي مانويل، تاريخ حوادث السيارة لم تتعرض السيارة للحوادث، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.
- سيارة نيسان أرمادا إصدار عام 2006.
- تحتوي السيارة على شاشة لعرض معلومات.
- عرضت الشاشة قراءة المسافة المقطوعة بنحو 381.545 كيلو متر.
- تتواجد السيارة نيسان المعروضة للبيع بجدة.
- من مزايا داخلية للسيارة مفتاح ذكي، فتحة سقف السيارة.
- مقاعد السيارة الخلفية قابلة للطي والتحرك للتوسعه.
- السيارة بها اماكنية ضبط مقعد سيارة اوتوماتيك.
- مقاعد السيارة مصنوعة من القماش.
- سعر السيارة نيسان أرمادا تبلغ نحو 10.000 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة مستعملة بسعر 10 الاف ريال بالسعودية بسوق المستعمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.