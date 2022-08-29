ما هي حقوق المطلقة من الضمان الاجتماعي ومتى تسقط؟

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عمر شويل - جدة ما هي حقوق المطلقة من الضمان الاجتماعي الذي يعد من أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمه إلى المستفيدين ومن بينهم المطلقات ممن لا يملكون دخل شهري، وقد وفرت الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد ويمكن من خلالها معرفة متى يسقط الضمان الاجتماعي ومعرفة كم يبلغ معاش المطلقات 2022 وكيفية تسجيل أبناء المطلقة في الضمان الاجتماعي بالسعودية.

ما هي حقوق المطلقة من الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن معاش المطلقات وأيضًا ما هي حقوق المطلقة من الضمان الاجتماعي والتي تتمثل في التالي:

الحصول على بدل غلاء المعيشة وقيمته تصل إلى خمسين ريال سعودي.

كما تحصل المرأة المطلقة على دعم من أجل سداد قيمة الفواتير الحكومية مثل فاتورة الكهرباء بقيمة سبعين ريال سعودي.

الحصول على مساعدات للغذاء بقيمة 85 ريال.

تحصل أيضًا على حساب المواطن والحصول على راتب من الضمان بقيمة ألف ريال سعودي، والأبناء يحصلون على 300 ريال سعودي.

شروط قبول المطلقات في الضمان الاجتماعي

أما عن الشروط المطلوبة لقبول وزارة الموارد البشرية طلب حصول المطلقات على دعم الضمان الاجتماعي فهي كما يلي:

الحصول على الجنسية السعودية للمطلقات.

ألا يكون لديها وظيفة ثابتة وخصوصًا في القطاع الحكومي.

يشترط ألا يكون السن أقل من 35 سنة ولا يكون أكثر من 65 سنة عند تسجيل الطلب.

حصول المطلقات على حساب بنكي من أجل استلام الدعم من خلاله.

لا بد من تقديم الأوراق والمستندات الرسمية أيضًا المُدرج بها كافة البيانات المطلوبة من بينها صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

الإقامة الدائمة داخل المملكة السعودية وخصوصًا عند تقديم الطلب.

متى يسقط الضمان الاجتماعي عن المطلقة؟

وعندما لا تتوافر الشروط السابقة في المطلقة فإنها لا تحصل على دعم الضمان الاجتماعي كما أنه بعد الاستفادة من البرنامج والتأكد من أن تلك الشروط لم تكن متوفرة أو إقامة المطلقة خارج المملكة فإنها تؤدي إلى سقوط الضمان الاجتماعي المطور وعدم حصولها على الدعم مرة ثانية، ويمكن الدخول إلى رابط موقع الوزارة لمعرفة المزيد من المعلومات.