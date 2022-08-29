نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمين tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1444 عبر موقع نظام الرخص الإلكترونية للمعلمين والمعلمات الرسمي، وذلك بعد أن تم الإعلان عن مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختبار الكفايات ومن لم يجتازها، كما تم الإعلان أيضاً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 2022م، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الرخصة المهنية عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني، كما يمكنكم التعرف على المواعيد وكيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444.

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 2022

يعتبر اختبار الرخصة المهنية من أهم الأدوات التي تساعد على رفع جودة المعلمين والمعلمات والعمل على تحسين القدرات والمهارات لديهم بما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستواها، حيث يتم التأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة لأداء المهنة الأهم على الإطلاق وهي مهنة التعليم، لذلك فإن هذا الاختبار يُعد مطلباً أساسياً للحصول على رخصة معلم.

وقد أعلنت الهيئة عن البدء في الإصدار الفوري للرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختباري الكفايات العام والتخصصي عن طريق نظام إلكتروني متكامل تابع للهيئة، وقد تم الربط بين هذا الموقع وبين بعض المواقع الأخرى باعتبارهم أنظمة ذات علاقة وهم (نظام نور – نظام فارس – هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي – قناة التكامل الحكومية).

ويستقبل الموقع المختص بإصدار الرخص المهنية في الموعد المحدد لبدء استقبال طلبات التسجيل لمعلمي ومعلمات التعليم العام لدخول الاختبار العام والتخصصي عن طريق موقع نظام الرخص الإلكتروني، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الرخصة المهنية الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام الرخص المهنية التابع للهيئة الرسمي التالي:

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية الرسمي (tpl.etec.gov.sa). موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 1444

تم الإعلان من جانب حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية العام والتخصصي للرجال والنساء يوم الأحد بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، فمن يرغب في الإطلاع على مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية 1444، يمكنه ذلك من خلال النقاط المرفقة بالتالي:

“الرجال” بدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام والتخصصي من تاريخ 29 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 2 صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2022م الموافق لتاريخ 12 ربيع الأول 1444هـ.

“النساء” يبدأ التسجيل في اختبار الرخص المهنيه التربوي العام والتخصصي للنساء من 5 سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ 9 صفر 1444هـ، ويستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 2 جمادي الأولى 1444هـ.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية 2022

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب فترة الاختبار التربوي العام للرجال والنساء وفقاً لما موضح بالتالي:

تبدأ اعتباراً من 11 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 17 ربيع الثاني 1444هـ، وتستمر حتى 14 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1444هـ.

بينما أعلنت عن تحديدها فترة الاختبار التخصصي للرجال والنساء ليكون وفقاً لما هو موضح بالتالي:

تبدأ من تاريخ 21 يناير 2023م الموافق لتاريخ 28 جمادي الآخرة لعام 1444هـ، وتستمر حتى 25 يناير 2023م الموافق لتاريخ 3 رجب 1444هـ.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية 1444

يتم التسجيل في الرخص المهنية بالمملكة العربية السعودية للالتحاق بالوظائف التعليمية باعتبارها أحد متطلبات التوظيف بمهنة التدريس من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي تبدأ بالدخول إلى موقع نظام الرخص المهنية الرسمي باتباع رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم اتباع التالي:

النقر على تبويب الاختبارات أسفل الصفحة.

الضغط على أيقونة اختبار التخصص “سجل الآن”.

الانتقال آلياً إلى نظام التسجيل في الاختبارات، وذلك لاستكمال عملية التسجيل في الرخصة المهنية “التخصصي” باختيار المدينة والمقر والتاريخ.

سيتم إرسال رسالة نصية برقم المقعد قبل موعد عقد الاختبار بمدة 48 ساعة.

وبعد ذلك يتم التوجه إلى مقر اختبار الرخصة المهنية في الموعد والمكان المحددين للمختبر، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في اختبار الرخص المهنية 1444، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب العلم أن هناك فارقاً بين ما إذا كان المستفيد من موقع الرخص المهنية مجتازاً لاختباري الكفايات العام والتخصصي أم لا، حيث يتم إصدار الرخصة مباشرة للمجتازين بشكل فوري بعد اتباع خطوات الإصدار الموضحة بالفيديو، أما غير المجتازين فيقوموا بالتسجيل في الاختبار وفقاً للمواعيد الرسمية المحددة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب.

متى يبدأ التسجيل في الرخصه المهنيه 1444

وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب فيما يتعلق بمواعيد استقبال طلبات التسجيل في الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، فمن المقرر إتاحة موقع نظام الرخص الإلكتروني لاستقبال طلبات التسجيل في الاختبار العام والتخصصي للرجال أولاً.

حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني من شهر صفر لعام 1444هـ، ويتم التسجيل في الاختبارات من خلال رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية الرسمي المرفق.