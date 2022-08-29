نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرخصة المهنية 1444 شروطها ومميزات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرخصة المهنية من أهم المعايير والشروط التي اشترطتها هيئة تقويم التعليم والتدريب على المعلمين لمزاولة مهنة التعليم على أكمل وجه بالمستوى المطلوب، ويصب ذلك في مصلحة كلًا من الطالب والمعلم لضمان نجاح العملية التعليمية، وجاء ذلك بمثابة إفادة معتمدة من حكومة المملكة بأهلية المعلم واستحقاقه للوظيفة المعلن عنها، ويمكن للمعلم مزاولة مهنة التدريس والتعليم في القطاع العام أو القطاع الخاص طالما تتوافق مؤهلاته ومهاراته مع الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة في شكل اختبارات الرخصة المهنية، وفيما يلي أهم المعلومات حول الرخصة المهنية ومميزاتها وشروط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية.

الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن موعد بدء التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وكانت البداية من اليوم الموافق الإثنين 29 أغسطس 2022، وتستمر فترة التسجيل لحين إنتهائها في يوم 8 أكتوبر 2022 المقبل، أما عن موعد الإختبار فقد تحدد عقده في الفترة ما بين 11 نوفمبر 2022 المقبل وحتى موعد انتهاء الاختبارات في يوم 14 نوفمبر 2022، وتعد بمثابة استحقاق أهلية للقبول بوظائف التربية والتعليم المختلفة، وتشير لتطور أداء المعلم وتمتعه بالمهارات المطلوبة لتحسين وتطوير العملية التعليمية، وهو ما يعود على الطالب بالنفع.

شروط الرخص المهنية للوظائف التعليمية

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات اللازمة.

أن يتمتع بالخبرة الكافية بعدد السنوات المناسب لكل مستوى من مستويات الرخص المهنية للتقدم من أجل ترقية الرخصة.

الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبارات الرخص المهنية كلاهما.

دفع الرسوم المقررة لاختبارات الرخصة.

اتباع التعليمات المقررة على النظام الإلكتروني الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب.

مميزات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

يمثل الحصول على الرخصة واجتياز التحديات التي تضعها هيئة تقويم التعليم والتدريب في شكل اختبارات نجاح وإثبات بأهلية المعلم للحصول على العمل بالقطاعين العام والخاص، ويرجع ذلك لعدة مميزات: