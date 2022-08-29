كيف احصل على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة يتردد سؤال كيف احصل على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي من قبل كل مواطن مستفيد من راتب المعاش لمعرفة احقيتهم بشكل الكتروني من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي الشبكة العنكبوتية، وذالك من اجل الاستعلام برقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني عن الرقم بصورة إلكترونية، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا علي خطوات معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي، وذالك حتي يتمكن جميع المستفيدين الاستفادة من خدمات الوزارة المتنوعة لتزويدهم بكافة المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت بدلا من الذهاب إلى فروع الوزارة المنتشرة في العديد من المدن والمحافظات بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الضمان الاجتماعي السعودي قامت بإطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية للأفراد عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت حتي يتمكن جميع المستفيدين والمستفيدات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد للحصول علي رقم يمكن من خلاله تتبع حالة الطلب ومعرفة كافة التفاصيل حول البيانات المتعلقة بالشخص المستفيد متضمنة قيمة الراتب المستحق من كل شهر.

كيف احصل على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي

نستعرض مع حضراتكم متابعي موقعنا كيفية الحصول على رقم بطاقة الضمان الاجتماعي السعودي بالخطوات التفصيلية اللازمة من اجل الاستعلام عن الرقم برقم الهوية الخاصة بالمستفيد بكل سهولة ويسر وذالك من خلال تطبيق الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي.

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية في الخانة الأولي.

أما في الخانة التالية اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية من اختار الملف الشخصي.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها كافة المعلومات الخاصة بك من ضمنها رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمستفيد.

وفي الختام قدمنا لكم خطوات كيف اطلع رقم الضمان الاجتماعي السعودي بطريقة مضمونة ومبسطة وذلك حتي يتمكن الجميع من معرفة الرقم للاستفادة من الخدمات والاستعلامات الإلكترونية الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة كافة البيانات التي يريدها بشكل الكتروني، وذالك حتي توفر الوقت والجهد علي جميع مواطني السعودية في التوجه إلى مكاتب الوزارة.