نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب الان تمويل شخصي يصل إلى 50 ألف ريال من بنك الراجحي الشروط والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي اهم وافضل تمويلات بنكية بالمملكة على الاطلاق حيث ينوع فى تقديم الخدمات التمويلية العديدة حيث يلجاء له الكثير من المواطنين لطلب نوع من انواع التمويلات التي يقدمها لمواجهة صعوبات الحياة الكثيرة على المواطنين وأيضا المتقاعدين،ونوضح بداخل المقال شرط التمويل الشخصي والذي يصل الى 50 الف ريال واهم الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها وكيفية التقديم للحصول على التمويل، حيث يدخل مصرف الراجحي في مشاريع كثيرة مع جهات حكومية مختلفة، وذلك من أجل تمويل المواطنين والمقيمين بالمملكة وذلك بتقديم قرض شخصي يصل 50 ألف ريال سعودي،حيث يحتاج البعض لطلب تمويل شخصي فهم لديهم التزامات حياتيه كثيره منهم من يريد الزواج ومنهم من يريد سداد مصاريف المدارس للأولاد وغيره من المشاكل ولذا يقوم بنك الراجحي بتمويل شخصي لهم ويعد الراجحي من أهم البنوك في العالم العربي، حيث إنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل البنك دائماً على تقديم الجديد بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويعد هذا البنك من أكبر البنوك التي تمتلك أكبر قاعدة عملاء في المملكة، وهذا إلى جانب تمويلات أخرى متعددة والبنك يقدم خدماته عبر فروعه الكثيرة داخل المملكة والبنك يخصص مجموعة من أرقام الهواتف الجوالة للرد على أي استفسار للعملاء سواء العملاء الجدد أو الحالين وأيضا يخصص أرقام للرد على الشكاوى أو البلاغات من داخل المملكة: 800124445. الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض الشخصي: يشترط أن تكون على علم أن التمويل يتناسب مع الشريعة الإسلامية.

كما يشترط أن يتم تحويل الراتب.

ويشترط أن يوافق البنك على العميل.

ويشترط أن يكون سن المتقدم عند سداد آخر دفعه عن 60 عام.

الدخل الشهري للمتقدم للقرض كحد أدنى 2 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر حسب جهة العمل المتعمدة لدى البنك. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على القرض الشخصي: إحضار بطاقة الهوية، أو بطاقة الإقامة للمقيمين.

من الضروري إحضار وثيقة إثبات و تحويل الراتب.

ومطلوب تقديم واستيفاء نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.

ومطلوب تقديم خطاب يوضح المدة والقيمة من جهة العمل. الشروط الواجب توافرها لطلب التمويل الشخصي للمتقدم المتقاعد: يشترط ان لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عام عند سداد آخر دفعه.

الدخل الشهري يكون بحد أدنى 1900 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط أن يتم تحويل راتب المتقاعد إلى بنك الراجحي. اهم مزايا التمويل الشخصي لمصرف الراجحي: من اهم مزايا القرض بغير حاجة إلى كفيل.

تأمين تكافلي على الحياة يتفق مع أحكام الشريعة والدين.

إمكانية السداد على فترات طويلة قد تصل في حالة أن العامل تابع للقطاع الخاص إلى 84 شهر، أما في حالة تابع للقطاع الحكومي العام تصل مدة التقسيط إلى 96 شهراً

إمكانية وصول قيمة التمويل الشخصي إلى 50 ألف ريال سعودي.

اتفاق أحكام التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية. أنواع قروض الراجحي من مصرف الراجحي: قروض شخصية: والهدف من هذا القرض شخصي تجديد المنزل أو فتح مشروع وتمويل البنك قروض سيارات: ويمكنك البنك من شراء سيارة جديدة ومدة السداد على 5 سنوات. القروض للزواج. قروض الإسكان المدعومة من البنك. قروض المنازل كيفية التقديم على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح

أن يقوم المتقدم بتحديد جهة العمل والحالة الوظيفية.

تحديد قيمة التمويل، والتقسيط والراتب الشهري.

قراءة الشروط والأحكام جيداً والموافقة عليهم

الضغط على أيقونة إرسال.

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