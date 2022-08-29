نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشترط المملكة السُّعُودية ضرورة الحصول على رخصة مهنية لمزاولة مهنة التدريس، ولذلك يهتم المعلمون والمعلمات بالبحث عن خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، واجتياز الاختبارات العامة واختبارات التخصصات، وذلك حتى يحصل كل معلم على مستند قانوني يمكنه من التدريس داخل المملكة، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية خطوات التقديم في الاختبار وأيضاً مواعيد التسجيل.

كيف اسجل في اختبار الرخصة المهنية

حتى يمكنك التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية لابد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب السُّعُودية. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني ببيانات الدخول في منصة أبشر، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى الملف الخاص بالمتقدم. النقر على أيقونة “الاختبارات”. ثم النقر على أيقونة “سجل الآن”. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على موقع قياس. النقر على أيقونة “تعديل”. ثم الموافقة على الشروط والأحكام. إدخال البيانات المطلوبة ثم النقر على “التالي”. تحديد المدينة والموعد المحدد لأداء الاختبار. اختيار وسيلة الدفع ومعرفة باقي التفاصيل، مثل التاريخ والمقر ورقم المَقْعَد.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

تبدأ مواعيد الاختبار التربوي من 11 نوفمبر 2022 حتى يوم 14.

وتبدأ مواعيد اختبار التخصصات من 21 يناير 2023 حتى يوم 25.

متى ينتهي التسجيل في الرخصة المهنية

من المقرر أن ينتهي التسجيل في الرخصة المهنية بشكل مبكر في اليوم الموافق 8 من أكتوبر 2022، على أن تبدأ الاختبارات في اليوم الموافق 11 من نوفمبر 2022 وتنتهي 14 نوفمبر 2022.

النفاذ الوطني الرخصة المهنية

تستخدم بوابة النفاذ الوطني من أجل إتمام مرحلة التسجيل في اختبار إصدار الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين والمعلمات، حيث يشترط اجتياز اختبار الرخصة المهنية من أجل الحصول عليها ومزاولة التدريس، وهكذا يتم التسجيل:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط التالي. النقر على أبشر الأفراد. ثم النقر على أيقونة “مستخدم جديد”. إدخال البيانات المطلوبة، وهي رَقَم الهُوِيَّة، رَقَم الجوال، اسم المستخدم بالإنجليزية، كلمة المرور وتأكيدها، عنوان البريد الإلكتروني. إدخال الرمز المرئي للتحقق. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على كلمة “التالي”. إدخال رمز التأكيد المرسل إلى الجوال من أجل إتمام عملية التسجيل. هكذا يتم التقديم عن طريق نفاذ.

شروط إصدار الرخصة المهنية

تضع هيئة التعليم والتدريب السُّعُودية عدد من الشروط الخاصة بإصدار الرخصة المهنية، وهي:

الجنسية السُّعُودية.

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس في واحد من تخصصات التعليم التربوي.

اجتياز درجة القبول في الاختبار العام والتخصص.

التسجيل عبر موقع هيئة التعليم والتدريب فقط.

سداد رسوم الاختبار.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية

يمكنك استخدام الرابط التالي الخاص بموقع هيئة التعليم والتدريب السعودي وذلك من أجل التسجيل في الاختبار الخاص بإصدار الرخصة المهنية للمعلمين وذلك لمزاولة التدريس، حيث تمنح الهيئة رخصة مزاولة المهنة لمدة 5 سنوات ولابد من تجديد الرخصة قبل انتهاء العام الأخير.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال العديد من المعلومات الهامة عن اختبار الرخصة المهنية مثل خطوات التسجيل والرابط وكذلك موعد التسجيل في الاختبار وأيضاً مواعيد انتهاء التسجيل.