نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1444 التواصل مع خدمات نظام الضمان المطور 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 9 من نظام الضمان المطور جدد الحساب الرسمي لوزارة الموارد التذكير حول رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1444، وذلك لجميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة، وأفادت وزارة الموارد البشرية عن طريق منصة الدعم والحماية الخاصة بنظامي الضمان الاجتماعي الجديد القديم بطرق التواصل مع المنصة للاستفسار عن المعلومات الخاصة بأنظمة الضمان، وجاء ذلك بعدما قامت وزارة الموارد البشرية بمطالبة كافة المواطنين بالاستعلام عن أية بيانات حول الضمان المطور عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة، وهذه المنصات هي خدمة صوتك مسموع، والرقم الموحد، وكذلك الرسائل الخاصة عبر الحساب الرسمة للعناية بالعملاء على موقع التغريدات تويتر.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

وكان معدل البحث عن الرقم الموحد لمنصة الدعم والحماية قد ارتفع مع ساعات اليوم الإثنين بعد صدور نتائج أهلية الضمان المطور، وذلك رغبة في المستفيدين في الاستعلام عن نتيجة الأهلية، وكذلك معرفة موعد فتح باب تقديم الاعتراض على الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، ويستطيع المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر الرقم الموحد الخاص بالنظام وهو 19911.

خدمة صوتك مسموع الضمان الاجتماعي

وكشفت الوزارة أيضا عن طريقة التواصل مع نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق بوابة صوتك مسموع على الرابط الإلكتروني لنظام الضمان الاجتماعي عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الخاص بالضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa.

اختيار تبويب تواصل معنا.

اختيار أيقونة صوتك مسموع.

إدخال البيانات المطلوب الاستعلام عنها.

الضغط على إرسال الطلب.

التواصل عبر حساب العناية بالعملاء

كذلك يمكن التواصل مع الحسابات الرسمية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الرسائل عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث يستطيع المستفيد في الدخول واختيار أيقونة رسالة مباشرة direct massege وكتابة الاستفسار الخاص به وسوف يتم الإجابة على التساؤل في مدة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز في بعض الأحيان دقائق معدودة تقل عن 15 دقيقة، وذلك حسب ضغط الرسائل على الحساب.