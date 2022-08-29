نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسرة التمويل الاجتماعي بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسرة التمويل الاجتماعي، حيث يستهدف بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية، جميع المواطنين والمواطنات من أجل توفير تمويل اجتماعي خاص بهم، يساعدهم علي قضاء حوائجهم الأساسية، ومساعداتهم علي زيادة الدخل الشهري الخاص بهم، ويعمل بنك التنمية علي تقديم تمويل اجتماعي هادف وفعال من أجل خدمة جميع شرائح المجتمع السعودي من الجنسين من الرجال والنساء والشباب والشابات، حيث بإمكان أي عميل أن يتقدم بطلب ويحصل علي مبلغ تمويل نقدي مميز، وفق شروط التقديم الذي يوفرها بنك التنمية لجميع العملاء السعوديين، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في تمويل الأسرة التمويل الاجتماعي.

تمويل الأسرة التمويل الاجتماعي

يتقاطع تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويوفر بنك التنمية صرف التمويل بعدد من المميزات التي يستفيد منها كل عميل، ومن هذه المميزات ما يلي:

يصل التمويل النقدي الذي يمكن الحصول عليه إلى مبلغ 100 ألف ريال في حالة (عدم الاستفادة من أي من المنتجات التمويل الاجتماعي في وقت سابق).

مدة تمويل الأسرة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ الحصول علي التمويل.

يوفر البنك طريقة السداد بشكل شهري لجميع العملاء الحاصلين علي التمويل.

بدون رسوم إدارية هي أحد مزايا الحصول علي مبلغ تمويل الأسرة.

حدد البنك الإعفاء من سداد قيمة أقساط التمويل في حالة الوفاة العميل أو تعرضه للعجز الكلي لا قدر الله، وذلك وفق الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

شروط صرف تمويل الأسرة للعملاء

حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها من أجل صرف تمويل شخصي بالتقسيط للمواطنين والمواطنات في المملكة، ومن شروط الصرف ما يلي:

أن لا يزيد عمر المتقدم للحصول علي مبلغ تمويل عن عمر 70 عام.

يشترط البنك سلامة السجل الائتماني الذي يخص كل عميل.

أن لا يزيد الدخل الشهري لكل عميل عن مبلغ 14,500 ريال.

من شروط التقديم أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة عن مبلغ 3000 ريال.

من حق للمرأة التقدم بطلب للحصول علي مبلغ تمويل أسرة إذا كانت من ضمن الحالات التالية (مهجورة أو مطلقة أو أرملة وتعول ما يزيد عن طفل).

متطلبات هامة للتقديم

يوجد بعض المتطلبات الواجب توافرها خلال التقديم علي تمويل بدون كفيل من بنك التنمية، ومن بين هذه المتطلبات ما يلي:

الهُوِيَّة الوطنية للعميل.

العنوان الوطني.

رَقَم حساب الآيبان.

الجوال المسجل في خِدْمَات أبشر.

التقديم الإلكتروني لتمويل الأسرة

بإمكان جميع العملاء طلب تمويل الأسرة من منصة البنك التالية (بنك التنمية الاجتماعية) حيث يمكن لكل عميل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور الذي يتم استخدامها في منصة النفاذ الوطني الموحد حتي يستفيد من الخِدْمَات الإلكترونية المتوفرة من بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم طلب إلكتروني للحصول علي التمويل بالمبلغ الذي يرغب به كل عميل.