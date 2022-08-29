نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بسعر رخيص ومناسب وبحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات شيء مهم في حياة كل إنسان، خاصة إذا كانت حياته عملية، لأن السيارة تخفف عنه عبء كبير، وتجعله يستغنى عن ركوب المواصلات المرهقة خاصة في فصل الصيف، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم أفضل السيارات المستعملة ماركة تويوتا. سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٥ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش ذات اللون البيج، وجنوط سوداء.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها أسود داكن، ومصابيح، ونوافذ زجاجية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٩٠ الف كم.

توجد هذه السيارة في مدينة القريات.

تعرض سيارة تويوتا كامري ٢٠٠٥ للبيع بسعر ٥,٠٠٠ آلاف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٢,٠٠٠ مقدم و٨٠٠ ريال بداية الشهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0582907161,+966582907161. للبيع سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٥ مستعملة سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٥ تتمتع بلون رمادي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز ببودي سليم خالى من العيوب والسمكرة والرش، وجنوط قوية وبلوتوث، ونوافذ زجاجية.

كما يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٧٣٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٥ للبيع بسعر ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٣,٠٠٠ مقدم و١,٥٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596274990,+966596274990. سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٧ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا ياريس ٢٠١٧ تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بجنوط قوية ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد.

يوجد بهذه السيارة نوافذ زجاجية ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج وخالية من الخدوش.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢١٥,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الرياض.

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